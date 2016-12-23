Таможенный кодекс ЕврАзЭС

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Дмитрий Песков пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
По Киргизии ситуация будет дорабатываться, появились некоторые замечания с киргизской стороны, в основном это связано с областью фитосанитарного контроля.
Это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Кодекс жизнеспособный, альтернативы ему нет, и рано или поздно, нет никаких сомнений, что в интересах будущего интеграционных процессов он вступит в силу.
Естественно, каждая страна, которая участвует в ЕврАзЭС, заботится о своих интересах. Гармонизация интересов всех стран — это сложная работа, которая по договоренности глав государств продолжится на уровне правительств.
В основном все положения были согласованы на экспертном уровне, на уровне коллегии ЕЭК. Это тот стакан, который скорее полон, чем полупуст.
Мнения лидеров 23.12.2016 21:59:00
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