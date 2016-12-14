Арктический ГОСТ

Министерству экономического развития поручалось на основе детальной ревизии экономической деятельности и анализа нормативной-правовой базы, регулирующей правоотношения в Арктической зоне, разработать новую редакцию Государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны и федеральный закон о развитии Арктической зоны. Предусматривалось, что это станет основополагающим механизмом перспективного развития арктического региона. Программы нет.

Хочу подчеркнуть, что это вина не только Министерства экономического развития. Деятельность Государственной комиссии не принесет должного результата без ответственной реализации ее решений со стороны всех федеральных органов исполнительной власти, министерств и ведомств.

Вынужден отметить, есть и неисполненные поручения, которые мы давали еще в 2015 году. Так, Министерству транспорта поручалось разработать Концепцию развития Арктической транспортной системы на перспективу до 2030 года. То, что получено от министерства, трудно назвать даже эскизом. По существу, это просто набор общих слов и понятий — нужно развивать порты, прокладывать дороги, строить, самолеты и морские суда. Полностью отсутствует какая-либо конкретика по срокам, направлениям, количеству, необходимым ресурсным затратам. А это — стратегический документ для развития Арктики.

В рамках (Международного арктического) форума прорабатывается возможность проведения заседания Госкомиссии с участием президента Российской Федерации. Вот там и подведем итоги нашей деятельности. Причем персонально, по зонам ответственности, ничего личного. Возможно тем, кто пытался поморозиться в рамках Госкомиссии, придется дальше поморозиться в виде постоянно действующих экспедиций на дрейфующих льдах.

Мной неоднократно давались поручения об активизации деятельности органов Государственной комиссии. Больше заниматься такими призывами я не буду. Давать последние китайские предупреждения тоже не собираюсь.

Поручаю отраслевым министерствам в срок до 1 февраля представить доклады, об исполнении поручений Государственной комиссии.

В следующем году на заседаниях президиума Госкомиссии мы планируем предметно рассмотреть перспективы реализации каждого проекта, их приоритетность и возможность предоставления государственной поддержки.

Как я уже говорил, всё, что производится для нужд Арктики, должно иметь высший стандарт, своего рода знак качества «Арктический ГОСТ».