Арктический ГОСТ

Сценарии и прогнозы
Экономическая
политика
Рынки
Котировки
Налоги
Бюджет
Одной строкой

Генпрокуратура сокращает внеплановые проверки бизнеса

Генпрокуратура улучшает бизнес-климат
Вот и вся свобода торговли

Вот и вся свобода торговли

Указы президента США может заблокировать суд

Каким будет 2017-й?

Темп роста, в том числе инвестиционного, будет

Бюджет получил причитающееся за приватизацию «Роснефти»

Валюта от продажи акций «Роснефти» пойдет на

Деньги пришли

Идет подготовка к переводу средств в
ТЭК
High Tech и связь
Финансовые рынки
Транспорт и инфраструктура
Строительство и недвижимость
Индустрия
Агробизнес
Потребительский рынок

Новогодний юань

Девальвация юаня — это и сигнал США. В торговой
Страховые льготы для айтишников сохраняются

Страховые льготы для айтишников сохраняются

Российские программисты доказали, что получают

Кто двигает российский промышленный экспорт?

Экспортеры должны не просто знать, а жить на

Инновационное образование

Представители Сбербанка обсуждают новые

Чай? Элементарно!

Почему не растут вклады?

А ЦБ много говорит о сберегательной модели
220 рублей за пачку

220 рублей за пачку

Сейчас средняя цена пачки сигарет в России — 90

«Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

17 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная

Форум VESTIFINANCE подводит итоги 2016 года

Свыше 2500 участников, 11 лекций и две отрытые

Миллион за квадрат

К концу 2016 года средняя стоимость метра элитного
Мнения лидеров
Интервью
Блог-Пост
Сколько стоит?
Цитата
Стиль жизни
«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»
Форум
О проекте
Документы и комментарии
Купить
Реклама
Контакты
Регистрация Войти

Мнения лидеров   14.12.2016 08:19:28

Арктический ГОСТ

О неисполнении госпрограммы развития Арктической зоны
Дмитрий Рогозин вице-премьер РФ


Министерству экономического развития поручалось на основе детальной ревизии экономической деятельности и анализа нормативной-правовой базы, регулирующей правоотношения в Арктической зоне, разработать новую редакцию Государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны и федеральный закон о развитии Арктической зоны. Предусматривалось, что это станет основополагающим механизмом перспективного развития арктического региона. Программы нет.

Хочу подчеркнуть, что это вина не только Министерства экономического развития. Деятельность Государственной комиссии не принесет должного результата без ответственной реализации ее решений со стороны всех федеральных органов исполнительной власти, министерств и ведомств.

Вынужден отметить, есть и неисполненные поручения, которые мы давали еще в 2015 году. Так, Министерству транспорта поручалось разработать Концепцию развития Арктической транспортной системы на перспективу до 2030 года. То, что получено от министерства, трудно назвать даже эскизом. По существу, это просто набор общих слов и понятий — нужно развивать порты, прокладывать дороги, строить, самолеты и морские суда. Полностью отсутствует какая-либо конкретика по срокам, направлениям, количеству, необходимым ресурсным затратам. А это — стратегический документ для развития Арктики.

В рамках (Международного арктического) форума прорабатывается возможность проведения заседания Госкомиссии с участием президента Российской Федерации. Вот там и подведем итоги нашей деятельности. Причем персонально, по зонам ответственности, ничего личного. Возможно тем, кто пытался поморозиться в рамках Госкомиссии, придется дальше поморозиться в виде постоянно действующих экспедиций на дрейфующих льдах.

Мной неоднократно давались поручения об активизации деятельности органов Государственной комиссии. Больше заниматься такими призывами я не буду. Давать последние китайские предупреждения тоже не собираюсь.

Поручаю отраслевым министерствам в срок до 1 февраля представить доклады, об исполнении поручений Государственной комиссии.

В следующем году на заседаниях президиума Госкомиссии мы планируем предметно рассмотреть перспективы реализации каждого проекта, их приоритетность и возможность предоставления государственной поддержки.

Как я уже говорил, всё, что производится для нужд Арктики, должно иметь высший стандарт, своего рода знак качества «Арктический ГОСТ».
Мнения лидеров   14.12.2016 08:19:28   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.




© «Финансовая газета», 1915–2016

Эл № ФС77-47116 от 28 октября 2011 г.

При полном или частичном использовании материалов
ссылка на fingazeta.ru обязательна.

 Размещение рекламы
Письмо в редакцию
О проекте   Карта сайта   Контакты