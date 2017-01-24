Как выход США из ТТП повлияет на нас?

Россия не участвовала в переговорах о создании ТТП, это дело договаривающихся сторон. У России существует своя повестка в регионе. У нас заработала зона свободной торговли с Вьетнамом, созданы благоприятные налоговые условия для размещения холдингов в Сингапуре, Гонконге и Китае, мы развиваем проекты по линии сопряжения Евразийского экономического союза и «Шелкового пути», а также выходим на новый уровень

ТТП не может существовать, если страны-учредители его не ратифицируют. Поэтому чтобы ТТП состоялось, все должны ратифицировать, включая США. Но учитывая, что вся кампания Трампа была построена против ТТП, план действий остальных партнеров такой: они будут ратифицировать сами, будут убеждать экспертов, которые брифингуют Трампа, что это тоже надо сделать. И мое предсказание — что Трамп будет искать какую-то форму договоренности с ними, то есть что он получит взамен ратификации ТТП. Мой прогноз, что это будет. Знаете, Виктор Гюго говорил, что можно остановить вторжение армии, но невозможно остановить вторжение идей.

Мировая торговля, как и все остальное, волнами развивается: есть эпоха либерализации, эпоха протекционизма. Вот все говорят, что мы вваливаемся в эпоху протекционизма в мировой торговле. Это было мейнстримом и на формальных, и на неформальных мероприятиях.

Влияние этого соглашения на российскую экономику и торговлю находится в пределах погрешности 0,01%. Более того, важно понимать, что на долю стран, заключающих это соглашение, приходится не более 10% нашей торговли.

Вместе с тем, если говорить о будущих перспективах, то, конечно же, компаниям многих стран придется подстраиваться под новые правила, тем более, когда речь идет о торговле несырьевыми товарами.