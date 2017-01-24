Сценарии и прогнозы
Экономическая
политика
Рынки
Котировки
Налоги
Бюджет
Одной строкой

Приток иноинвестиций в РФ вырос

Россия показывает положительную динамику по инвестициям
ВВП РФ в 2016 г. снизился на 0,2%

ВВП РФ в 2016 г. снизился на 0,2%

ВВП РФ незначительно снизился в 2016 г.

Пенсионный возраст будет повышен

Пенсия наступит позже

Правительство поддержит малый бизнес

Малый бизнес получит господдержку

Инфляция в декабре составила 0,4%

Инфляция растет

Бренд Сбербанка дорожает

Сбербанк занял 6-е место в Европе по стоимости бренда

Посетите наш бизнес-завтрак

Горячая линия

Чего вы боитесь больше всего?

Главное — чтобы не было войны

Средняя взятка подорожала

Взятки стали давать больше и «дороже»
Мнения лидеров
Интервью
Блог-Пост
Сколько стоит?
Цитата
Стиль жизни
«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»
Форум
О проекте
Документы и комментарии
Купить
Реклама
Контакты
Регистрация Войти

Мнения лидеров   24.01.2017 12:03:00

Как выход США из ТТП повлияет на нас?

Транстихоокеанское партнерство и Россия
Станислав Воскресенский зам. министра экономического развития РФ


Россия не участвовала в переговорах о создании ТТП, это дело договаривающихся сторон. У России существует своя повестка в регионе. У нас заработала зона свободной торговли с Вьетнамом, созданы благоприятные налоговые условия для размещения холдингов в Сингапуре, Гонконге и Китае, мы развиваем проекты по линии сопряжения Евразийского экономического союза и «Шелкового пути», а также выходим на новый уровень

ТТП не может существовать, если страны-учредители его не ратифицируют. Поэтому чтобы ТТП состоялось, все должны ратифицировать, включая США. Но учитывая, что вся кампания Трампа была построена против ТТП, план действий остальных партнеров такой: они будут ратифицировать сами, будут убеждать экспертов, которые брифингуют Трампа, что это тоже надо сделать. И мое предсказание — что Трамп будет искать какую-то форму договоренности с ними, то есть что он получит взамен ратификации ТТП. Мой прогноз, что это будет. Знаете, Виктор Гюго говорил, что можно остановить вторжение армии, но невозможно остановить вторжение идей.

Мировая торговля, как и все остальное, волнами развивается: есть эпоха либерализации, эпоха протекционизма. Вот все говорят, что мы вваливаемся в эпоху протекционизма в мировой торговле. Это было мейнстримом и на формальных, и на неформальных мероприятиях.

Влияние этого соглашения на российскую экономику и торговлю находится в пределах погрешности 0,01%. Более того, важно понимать, что на долю стран, заключающих это соглашение, приходится не более 10% нашей торговли.

Вместе с тем, если говорить о будущих перспективах, то, конечно же, компаниям многих стран придется подстраиваться под новые правила, тем более, когда речь идет о торговле несырьевыми товарами.
Мнения лидеров   24.01.2017 12:03:00   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.




© «Финансовая газета», 1915–2017

Эл № ФС77-47116 от 28 октября 2011 г.

При полном или частичном использовании материалов
ссылка на fingazeta.ru обязательна.

 Размещение рекламы
Письмо в редакцию
О проекте   Карта сайта   Контакты