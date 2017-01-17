Маски-шоу на Гайдаровском форуме

Маски-шоу — это не обязательно скрывающие свои лица силовики с автоматами и в бронежилетах, хотя мы привыкли именно к подобному. Первоначально маски-шоу — это все-таки маскарад. Именно он и случился на Гайдаровском форуме.

Гайдаровский форум редко обходится без каких-либо запоминающихся дискуссий, формулировок или предупреждений. Как правило отличались Алексей Улюкаев («новая нормальность») и Герман Греф («Россия — страна-дауншифтер»). Теперь Улюкаеву не до форумов. Грефа же попытался заменить его зам Вадим Кулик, рассказавший, что в Сбербанке, оказывается, уже работает робот-юрист, составляющий типовые исковые заявления, но эффект получился не тот, хотя перспектива открывается замечательная, в том числе и для судебной практики, когда состязательность сторон перекладывается, как в шахматах, на качество программных продуктов, что, впрочем, оставляет поле для игры гроссмейстеров в лице некой комбинации Плевако и Магнуса.

И все-таки Гайдаровский форум свою марку удержал. На нем случился форменный маскарад. Выступавшие топ-чиновники внезапно поменяли амплуа, то есть профессиональную ориентацию.

ОРЕШКИН В МАСКЕ СИЛУАНОВА

Особенно здорово это получилось у министра экономики Максима Орешкина. Если на неформально открывавшем форум «завтраке» он говорил именно как министр экономики, призывая иностранных инвесторов (а форум проводится не в последнюю очередь именно для них) не тянуть с принятием решений об инвестициях в Россию, то на самом форуме главное, что запомнили информагентства из его выступления, было бы гораздо привычнее слышать от него же, но в прежнем качестве замминистра и не экономики, а финансов. Орешкин обратился к теме бюджетных резервов и пожелал Резервному фонду долгих лет жизни. «Что касается бюджетной системы, то в этом году, с учетом того что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам этого года», — вот с какой фразой министр экономики запомнится на прошедшем форуме.

Почему министра экономики так волнует Резервный фонд? Конечно, не из-за ностальгии Максима Орешкина по Минфину. Это маскарад лишь по форме. Для Минэкономики сохранение Резервного фонда — это лишение Минфина одного из козырей в борьбе за сокращение расходов. Одно дело — когда отступать некуда, резервов нет и стрижка расходов постепенно переходит в их выбривание, и совсем другое — когда «жирок» остается, и его вполне можно пощупать. А раз так, то и тема госрасходной или, как сейчас модно говорить, «фискальной» поддержки экономики уже не является безнадежной. Так что это, казалось бы, совершенно проминфиновское заявление министра экономики, как ни странно, может стать прологом очередного и на этот раз функционально совершенно обоснованного раунда лоббистской борьбы между Минэкономики и Минфином.

А чем же в ответ порадовал министр финансов Антон Силуанов? Он в маскараде не участвовал. Хотя не совсем так. Министр финансов оставался, конечно, министром именно финансов, но его выступление было, если можно так выразиться, по-маскарадному не слишком серьезным.

Силуанов искал — и нашел! — «таблетку» от всех российских экономических кризисов. Произошло это так. «Если мы посмотрим в историю, то действительно все кризисы у нас связаны с тем, что экономика была не диверсифицирована, бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары. Поэтому, по сути дела, мы болели голландской болезнью», — это пролог. «Для того чтобы найти таблетку от голландской болезни, нужны понятные принципы формирования бюджетной политики», — а это рецептура той самой чудо-таблетки . И в подтверждение — статистика: доля нефтегазовых доходов в бюджете за последние годы существенно снизилась. Если в 2014 году они составляли 9,6% ВВП, а в 2016 году — 5,8% ВВП. В 2019 году, по словам министра финансов, планируется сокращение этого показателя еще на 0,4% ВВП. «Основной шоковый период мы прошли», — вывод Антона Силуанова.

Простота рассуждения, однако, не гарантия истины. Доля нефтегазовых доходов в бюджете действительно резко сократилась. Но ключ к этому сокращению не столько создание и применение некой «таблетки» в виде строгой бюджетной политики, которая, безусловно, применялась, и ее заслуга в том, что бюджетный кризис не стал катастрофой (в том числе за счет использования резервных фондов), сколько в уровне цен на нефть и газ. А отсюда следует, что при росте цен возможен рецидив роста доли нефтегазовых доходов. И «основной шок» не столько «мы прошли», сколько он сам ушел, потому что в силу опять же не зависящих от нас причин ценам на нефть не светит восхождение на прежние высоты. Если мы и вылечились от «голландской болезни», то как от вируса. «Лечение» же действительно было и оно помогло избежать осложнений. Вирус же может вернуться, хотя и не в прежней острой форме.

В общем, не стоит приписывать себе победу, которой не одержали. Ведь модель российской экономики принципиально не изменилась.

КРИЗИС ДОВЕРИЯ

И здесь мы возвращаемся на бал-маскарад Гайдаровского форума. О новой модели экономики на нем говорил Алексей Кудрин. Его рецепты для ее создания, однако, не новы: финансовое здоровье, низкая инфляция, структурные реформы. Новое — в том, что Кудрин, пожалуй, впервые заговорил об ускорении экономического роста. Это ответ на требование президента о создании программы, обеспечивающей именно высокие темпы роста российской экономики. Кудрин вбросил идею очередного удвоения ВВП: российская экономика может показать рост выше 3% в 2019 году (на форуме премьер Медведев говорил о потенциале роста в 3–3,5%) и выше 4% в 2022 году в случае проведения структурных реформ, а к 2035 году — вырасти в два раза.

О каких реформах идет речь? На форуме Кудрин говорил о необходимости последовательно снижать долю государства в экономике, демонополизировать ее и на экономическом, и на административном уровнях, резко повышать качество корпоративного управления в госкомпаниях. Главный тормоз необходимых реформ — острый дефицит доверия в обществе в целом. «Важнейшие институты, важнейшие ресурсы для системы — это доверие. У нас высокое доверие к президенту. Даже если мы посмотрим доверие к таким институтам как правительство, парламент, полиция и отдельные министерства — оно ниже, оно меньше 30, 25, а то и 15%. При таком низком доверии к основным институтам власти очень трудно проводить реформы», — предупредил Кудрин.

ЮДАЕВА В МАСКЕ ОРЕШКИНА. КУДРИН В МАСКЕ НАБИУЛЛИНОЙ

Все сказанное — отнюдь не маскарад. Но он возобновился, когда речь зашла об инфляции. А если шире — о роли ЦБ в новой модели экономического роста. Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, выступила на форуме «в маске» Максима Орешкина, именно она, а не он назвала главную сегодняшнюю проблему российской экономики. Если Орешкин от лица российской экономики торжественно обещал перевыполнить «план» Минэкономики на этот год и перешагнуть планку в 0,6% роста ВВП, то Юдаева предупредила: «Проблема для экономики РФ сейчас не в том, как перейти к восстановительному росту, а в том, как в новых условиях, после короткой фазы восстановительного роста не скатиться опять к низким темпам экономического роста, по сути хронической стагнации».

А как же любимый таргет ЦБ? Ответ на форуме «в маске» Эльвиры Набиуллиной дал Алексей Кудрин. И этот ответ совсем не порадовал. «Сегодня мы поставили задачу на три года — 4%, но даже уже в среднесрочной перспективе мы должны спуститься до 2–2,5%, это снижение стоимости финансовых ресурсов в стране и, тем самым, создание основы для длинных денег», — позиция Кудрина, если ее разделяет Набиуллина, означает, что антиинфляционный таргет — это почти навсегда. Значит, политика ЦБ останется далекой от реальной поддержки экономики. Вот такая «новая модель».

Маскарад получился совсем непраздничным.

Николай Вардуль