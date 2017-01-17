Маски-шоу на Гайдаровском форуме

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Николай Вардуль Главный редактор Финансовой газеты
Маски-шоу — это не обязательно скрывающие свои лица силовики с автоматами и в бронежилетах, хотя мы привыкли именно к подобному. Первоначально маски-шоу — это все-таки маскарад. Именно он и случился на Гайдаровском форуме.Гайдаровский форум редко обходится без каких-либо запоминающихся дискуссий, формулировок или предупреждений. Как правило отличались Алексей Улюкаев («новая нормальность») и Герман Греф («Россия — страна-дауншифтер»). Теперь Улюкаеву не до форумов. Грефа же попытался заменить его зам Вадим Кулик, рассказавший, что в Сбербанке, оказывается, уже работает робот-юрист, составляющий типовые исковые заявления, но эффект получился не тот, хотя перспектива открывается замечательная, в том числе и для судебной практики, когда состязательность сторон перекладывается, как в шахматах, на качество программных продуктов, что, впрочем, оставляет поле для игры гроссмейстеров в лице некой комбинации Плевако и Магнуса.
И
ОРЕШКИН В МАСКЕ СИЛУАНОВА
Особенно здорово это получилось у министра экономики Максима Орешкина. Если на неформально открывавшем форум «завтраке» он говорил именно как министр экономики, призывая иностранных инвесторов (а форум проводится не в последнюю очередь именно для них) не тянуть с принятием решений об инвестициях в Россию, то на самом форуме главное, что запомнили информагентства из его выступления, было бы гораздо привычнее слышать от него же, но в прежнем качестве замминистра и не экономики, а финансов. Орешкин обратился к теме бюджетных резервов и пожелал Резервному фонду долгих лет жизни. «Что касается бюджетной системы, то в этом году, с учетом того что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам этого года», — вот с какой фразой министр экономики запомнится на прошедшем форуме.
Почему министра экономики так волнует Резервный фонд? Конечно, не
А чем же в ответ порадовал министр финансов Антон Силуанов? Он в маскараде не участвовал. Хотя не совсем так. Министр финансов оставался, конечно, министром именно финансов, но его выступление было, если можно так выразиться,
Силуанов искал — и нашел! — «таблетку» от всех российских экономических кризисов. Произошло это так. «Если мы посмотрим в историю, то действительно все кризисы у нас связаны с тем, что экономика была не диверсифицирована, бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары. Поэтому, по сути дела, мы болели голландской болезнью», — это пролог. «Для того чтобы найти таблетку от голландской болезни, нужны понятные принципы формирования бюджетной политики», — а это рецептура той самой
Простота рассуждения, однако, не гарантия истины. Доля нефтегазовых доходов в бюджете действительно резко сократилась. Но ключ к этому сокращению не столько создание и применение некой «таблетки» в виде строгой бюджетной политики, которая, безусловно, применялась, и ее заслуга в том, что бюджетный кризис не стал катастрофой (в том числе за счет использования резервных фондов), сколько в уровне цен на нефть и газ. А отсюда следует, что при росте цен возможен рецидив роста доли нефтегазовых доходов. И «основной шок» не столько «мы прошли», сколько он сам ушел, потому что в силу опять же не зависящих от нас причин ценам на нефть не светит восхождение на прежние высоты. Если мы и вылечились от «голландской болезни», то как от вируса. «Лечение» же действительно было и оно помогло избежать осложнений. Вирус же может вернуться, хотя и не в прежней острой форме.
В общем, не стоит приписывать себе победу, которой не одержали. Ведь модель российской экономики принципиально не изменилась.
КРИЗИС ДОВЕРИЯ
И здесь мы возвращаемся на
О каких реформах идет речь? На форуме Кудрин говорил о необходимости последовательно снижать долю государства в экономике, демонополизировать ее и на экономическом, и на административном уровнях, резко повышать качество корпоративного управления в госкомпаниях. Главный тормоз необходимых реформ — острый дефицит доверия в обществе в целом. «Важнейшие институты, важнейшие ресурсы для системы — это доверие. У нас высокое доверие к президенту. Даже если мы посмотрим доверие к таким институтам как правительство, парламент, полиция и отдельные министерства — оно ниже, оно меньше 30, 25, а то и 15%. При таком низком доверии к основным институтам власти очень трудно проводить реформы», — предупредил Кудрин.
ЮДАЕВА В МАСКЕ ОРЕШКИНА. КУДРИН В МАСКЕ НАБИУЛЛИНОЙ
Все сказанное — отнюдь не маскарад. Но он возобновился, когда речь зашла об инфляции. А если шире — о роли ЦБ в новой модели экономического роста. Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, выступила на форуме «в маске» Максима Орешкина, именно она, а не он назвала главную сегодняшнюю проблему российской экономики. Если Орешкин от лица российской экономики торжественно обещал перевыполнить «план» Минэкономики на этот год и перешагнуть планку в 0,6% роста ВВП, то Юдаева предупредила: «Проблема для экономики РФ сейчас не в том, как перейти к восстановительному росту, а в том, как в новых условиях, после короткой фазы восстановительного роста не скатиться опять к низким темпам экономического роста, по сути хронической стагнации».
А как же любимый таргет ЦБ? Ответ на форуме «в маске» Эльвиры Набиуллиной дал Алексей Кудрин. И этот ответ совсем не порадовал. «Сегодня мы поставили задачу на три года — 4%, но даже уже в среднесрочной перспективе мы должны спуститься до 2–2,5%, это снижение стоимости финансовых ресурсов в стране и, тем самым, создание основы для длинных денег», — позиция Кудрина, если ее разделяет Набиуллина, означает, что антиинфляционный таргет — это почти навсегда. Значит, политика ЦБ останется далекой от реальной поддержки экономики. Вот такая «новая модель».
Маскарад получился совсем непраздничным.
Николай Вардуль
Мнения лидеров 17.01.2017 09:54:31
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