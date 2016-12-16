Надо ли зеленеть энергетике?

by Giarc80HC

ТРАМП ПРОТИВ

Дональд Трамп объявил о том, что новым Госсекретарем США станет Рекс Тиллерсон — глава крупнейшей частной нефтяной компании мира ExxonMobil. Советником по энергетике Трампа станет Харольд Хамм, основатель Continental Resources, одного из крупнейших в США производителей сланцевой нефти. А главой Агентства по охране окружающей среды США будет назначен яростный критик «зеленой энергетики» Скотт Прюитт, называвший «глобальное потепление мистификацией», и призывавший отменить Парижское соглашение по климату.

Еще как кандидат в президенты, Трамп заявлял, что теория об антропогенном глобальном потеплении — вымысел. Меры по борьбе с изменением климата он считал « очень-очень затратной формой налогообложения». Трамп не раз обращал внимание на то, что: «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности. Это триумф экстремизма над разумом, и Конгресс должен остановить это. Мы отвергаем программы и Киотского протокола, и Парижского соглашения, которые представляют собой только личные обязательства тех, кто их подписывал».

Конечно, что говорит кандидат в президенты и как действует президент, не всегда совпадает, даже если речь идет об одном и том же человеке. Но в свою команду Трамп призвал противников всемерной поддержки зеленой энергетики, а это уже шаг реальной политики.

Расклад политических сил вокруг Парижского соглашения кардинально изменился.

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Суть соглашения — объединение международных усилий для «борьбы с изменением климата». Цель — удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения ее роста 1,5 °C. Средство — ограничения выбросов парниковых газов, в том числе СО2.

Это не первая попытка. Вначале был Киотский протокол, подписанный в 1997 г. Он провалился. Заявленные обязательства по сокращению парниковых выбросов в атмосферу не выполнили, например США (лидер по выбросам в 1990 г.), Канада (вышедшая из числа участников протокола), Япония, Австралия. На развивающиеся страны (в отличие от стран с переходной экономикой, к которым принадлежит Россия) никаких обязательств не накладывалось. Россия же стала одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов в мире: с 1990 по 2013 гг. выбросы в абсолютном выражении сократились на 43%, а в расчете на единицу ВВП — на 40%, обязательства, принятые при подписании Киотского протокола, были перевыполнены, конечно, «постарался» прежде всего экономический кризис 1990-х гг.

Общий итог: за период действия Киотского протокола выбросы парниковых газов выросли в 1,5 раза.

Парижское соглашение в отличие от Киотского протокола не регламентирует способы выполнения национальных вкладов и пока не предполагает санкций за их невыполнение. Страны обязуются самостоятельно разработать «определяемые на национальном уровне вклады» по ограничению выбросов парниковых газов.

Тогда почему Парижское соглашение вызывает такой резонанс? Сегодня главный риск — возможность использования радикальных методов реализации соглашения, например, введение, т.н. углеродного сбора. Его идея в том, что вводится некая плата на традиционную энергетику и добычу углеводородного сырья, которая должна пойти на финансирование альтернативной экологически чистой энергетики, в том числе и на международном уровне — за счет наполнения так называемого Зеленого фонда, поддерживающего неуглеродные энергетические проекты.

ПОЛИТИКА И ЭНЕРГЕТИКА

Именно этот риск вызывает бурную реакцию США. Там, и не только там, напоминают, что научное обоснование Парижского соглашения хромает. Ответственность именно человека за изменение климата вызывает сомнения. За последние 2000 лет наблюдались чередующиеся периоды потепления и похолодания, ни один из которых не был вызван деятельностью человека (Римский теплый период — похолодание раннего Средневековья — Средневековый теплый период — Малый ледниковый период — постепенное 300-летнее потепление до настоящего времени). Температура и уровень СО2 не проявляют четкой взаимосвязи.

С 1860 г. вплоть до сего дня температура на поверхности Земли повысилась лишь на 0,6°C, что никак не соотносится с возрастанием потребления твердого топлива. Более половины суммарного роста температуры приходится на период до 1940 г., между тем именно с 1940 по 1980 гг. Земля, наоборот, охладилась на 0,1°C. На территории США, которые являются крупным «сжигателем» твердого топлива, после 1930 г. наблюдалось куда большее похолодание, чем в других частях земного шара, а потепление там происходило только до тридцатых годов.

Данные, ставящие под сомнение антропогенную природу глобального потепления, можно приводить и дальше.

Остается исходить из того, что наука не пришла к консенсусу. А это значит, что фактически в Киотском протоколе и Парижском соглашении речь идет о политике вытеснения с рынка традиционной энергетики под «зеленым» прикрытием. Неслучайно главные лоббисты такой политики европейцы, не располагающие за редким исключением развитой традиционной энергетикой. Еще один бенефициар Китай, который давно стал мастерской мира и прекрасно понимает, что весь мир зависит от его продукции — и поэтому риски, связанные с климатическими соглашениями, его мало волнуют. Если нужно, Китай просто переключится на выпуск солнечных панелей.

В США об этом говорят прямо. И мириться с этим не собираются. По словам Дональда Трампа, «теория глобального потепления придумана Китаем, чтобы сделать производство США неконкурентным. Мы не можем продолжать уничтожать конкурентоспособность наших заводов и производств, чтобы сражаться с мифическим глобальным потеплением! Китай не делает ничего для борьбы с изменением климата. Они сжигают все, что может гореть, и им наплевать»

Россия так же должна защищать свои национальные интересы. Как?

Во-первых , возникает новое поле для сотрудничества с администрацией США. Эту возможность не стоит упускать с любой точки зрения.

Во-вторых , надо активно, вплоть до выхода из Парижского соглашения, препятствовать попыткам введения углеродного сбора или реализации других подобных инициатив.

В-третьих , Россия имеет возможность действовать в строгом соответствии с текстом Парижского соглашения: использовать свободу национального выбора мер его реализации. А это значит прежде всего добиваться результата в решении давно поставленной задачи снижения энергоемкости ВВП.

В-четвертых , защита национальных интересов, связанных с традиционной энергетикой, не означает недооценки новых технологий, используемых в «зеленой» или нетрадиционной энергетике. Россия не может допустить отставания в технологическом развитии.

Николай Вардуль