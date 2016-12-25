О настойке боярышника, коньяке, водке и вине

Безусловно, на сегодняшний день для нас главное — это наши люди. Это люди, которые ходят в аптеку, принимают жизненно важные препараты или просто лекарственные препараты. Мы будем делать всё, чтобы такие лекарства, как валокордин, зелёнка, йод отпускались в аптеках в соответствующей упаковке. Конечно, без рецепта. Они же выпускаются в незначительных упаковках, они окрашены соответствующим образом. Это же не жидкость для питья, и это все прекрасно понимают.

А те, которые отпускаются по рецептам врача, — по рецептам врача. Задачи усложнения доступа граждан к этим препаратам не существует. А вот так называемые препараты двойного назначения — в виде спиртосодержащих настоек и «питьевых» лосьонов и тому подобное — это всё будет отпускаться строго по рецепту, если это в аптечной сети. А вообще препараты двойного назначения из аптечной сети должны пропасть. Вот такая стоит задача.

Минимальную розничную цену на коньяк нужно поднимать, и нами дано поручение проработать, до какого уровня. Ждём предложений профильных министерств. Дело в том, что сейчас на полке стоят напитки, которые называются коньяком, но их цена ниже себестоимости настоящего коньяка. По сути, это крашеный спирт. Но сегодня мы немного не об этом говорим.

Первая задача, которую мы на сегодняшний день решаем, — это акциз, каким будет его ставка: заморозить его в том виде, в котором он сейчас существует, или пойти на частичное снижение этого акциза, потому что минимальная розничная цена бутылки водки перескочила психологическую планку в 200 рублей.

Второе, что мы обсуждаем, — это так называемые жидкости двойного назначения, которые выпускаются на базе этилового спирта. С нашей точки зрения, на всё, что не является лекарственными препаратами, на все эти жидкости должен уплачиваться акциз, и это имеет принципиальное значение. Что касается коньяка, мы пока что решение не принимали, но предложения такие есть.

Тех, кто пьёт пресловутый «Боярышник», уже водку не заставишь пить. А снижать цену на водку, чтобы спаивать всё наше население, — неправильная задача.

Наша главная задача, которую поставили Президент и Председатель Правительства, — я хочу, чтобы вы услышали, — это поменять качество питья в России. Да, мы сегодня очень много пьём крепких спиртных напитков. Надо концепцию менять: пить вино, которое по крепости гораздо меньше, а по качеству — лучше, чем крепкие спиртные напитки. Но это задача длинная. Плюс необходима профилактика — это здоровый образ жизни, пропаганда в школах, работа с семьёй. Это огромный пласт работы, которую надо делать, и мы этим занимаемся.