Об инвестпрограмме РФ по Абхазии

Сценарии и прогнозы
Экономическая
политика
Рынки
Котировки
Налоги
Бюджет
Одной строкой

Генпрокуратура сокращает внеплановые проверки бизнеса

Генпрокуратура улучшает бизнес-климат
Вот и вся свобода торговли

Вот и вся свобода торговли

Указы президента США может заблокировать суд

Каким будет 2017-й?

Темп роста, в том числе инвестиционного, будет

Бюджет получил причитающееся за приватизацию «Роснефти»

Валюта от продажи акций «Роснефти» пойдет на

Деньги пришли

Идет подготовка к переводу средств в
ТЭК
High Tech и связь
Финансовые рынки
Транспорт и инфраструктура
Строительство и недвижимость
Индустрия
Агробизнес
Потребительский рынок

Новогодний юань

Девальвация юаня — это и сигнал США. В торговой
Страховые льготы для айтишников сохраняются

Страховые льготы для айтишников сохраняются

Российские программисты доказали, что получают

Кто двигает российский промышленный экспорт?

Экспортеры должны не просто знать, а жить на

Инновационное образование

Представители Сбербанка обсуждают новые

Чай? Элементарно!

Почему не растут вклады?

А ЦБ много говорит о сберегательной модели
220 рублей за пачку

220 рублей за пачку

Сейчас средняя цена пачки сигарет в России — 90

«Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

17 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная

Форум VESTIFINANCE подводит итоги 2016 года

Свыше 2500 участников, 11 лекций и две отрытые

Миллион за квадрат

К концу 2016 года средняя стоимость метра элитного
Мнения лидеров
Интервью
Блог-Пост
Сколько стоит?
Цитата
Стиль жизни
«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»
Форум
О проекте
Документы и комментарии
Купить
Реклама
Контакты
Регистрация Войти

Мнения лидеров   09.12.2016 10:35:00

Об инвестпрограмме РФ по Абхазии
Александр Хлопонин полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Член Высшего совета партии «Единая Россия»


Сегодня мы фиксируем, что все обязательства с российской стороны выполнены в полном объеме. Все обязательства со стороны Республики Абхазия также выполнены в полном объеме.

С точки зрения планирования 2017 года и последующей инвестпрограммы мы выстроили определенную процедуру и систему договоренностей, как мы дальше действуем. У нас полное согласие, полное понимание. Есть инвестиционная программа в объеме 6 млрд рублей, которые будут освоены. Есть вопросы, связанные с тем, что на следующей межправкомиссии должна быть представлена вся проектно-сметная документация по проектам.

Безусловно, очень важны вопросы, связанные с теми задачами, которые были обозначены президентом России и президентом Республики Абхазии. Это очень серьезный комплекс вопросов, связанный с развитием инфраструктуры. Мы (...)  видели участки автомобильной дороги, которые требуют серьезной реконструкции, потому что за этим идет и подготовка к  курортному сезону, и восстановление всей инфраструктуры. Это единственная транспортная артерия, которая важна и связывает Россию и Республику Абхазию.

Нам необходимо выходить на принципиально новую, самостоятельную энергетику здесь, связанную с Российской Федерацией, гарантированную энергетику. Это потребует серьезных, абсолютно новых решений, затягивать нельзя, потому что без энергетики мы не можем развивать ни инвестиционные проекты, ни строить санатории, гостиницы, курортную инфраструктуру вообще, промышленные предприятия. Просто у нас будут перебои каждый день, в конце концов, самое важное — это обеспечение граждан Республики Абхазии.

Поднимался вопрос об авиационной инфраструктуре, и сегодня мы ведем переговоры о возможностях развития малой авиации на территории республики, чтобы обеспечить большую мобильность и для жителей Абхазии, и для жителей Российской Федерации, особенно в курортный сезон. Этот вопрос требует глубокой проработки.
Мнения лидеров   09.12.2016 10:35:00   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.




© «Финансовая газета», 1915–2016

Эл № ФС77-47116 от 28 октября 2011 г.

При полном или частичном использовании материалов
ссылка на fingazeta.ru обязательна.

 Размещение рекламы
Письмо в редакцию
О проекте   Карта сайта   Контакты