Об инвестпрограмме РФ по Абхазии

Сегодня мы фиксируем, что все обязательства с российской стороны выполнены в полном объеме. Все обязательства со стороны Республики Абхазия также выполнены в полном объеме.

С точки зрения планирования 2017 года и последующей инвестпрограммы мы выстроили определенную процедуру и систему договоренностей, как мы дальше действуем. У нас полное согласие, полное понимание. Есть инвестиционная программа в объеме 6 млрд рублей, которые будут освоены. Есть вопросы, связанные с тем, что на следующей межправкомиссии должна быть представлена вся проектно-сметная документация по проектам.

Безусловно, очень важны вопросы, связанные с теми задачами, которые были обозначены президентом России и президентом Республики Абхазии. Это очень серьезный комплекс вопросов, связанный с развитием инфраструктуры. Мы (...) видели участки автомобильной дороги, которые требуют серьезной реконструкции, потому что за этим идет и подготовка к курортному сезону, и восстановление всей инфраструктуры. Это единственная транспортная артерия, которая важна и связывает Россию и Республику Абхазию.

Нам необходимо выходить на принципиально новую, самостоятельную энергетику здесь, связанную с Российской Федерацией, гарантированную энергетику. Это потребует серьезных, абсолютно новых решений, затягивать нельзя, потому что без энергетики мы не можем развивать ни инвестиционные проекты, ни строить санатории, гостиницы, курортную инфраструктуру вообще, промышленные предприятия. Просто у нас будут перебои каждый день, в конце концов, самое важное — это обеспечение граждан Республики Абхазии.

Поднимался вопрос об авиационной инфраструктуре, и сегодня мы ведем переговоры о возможностях развития малой авиации на территории республики, чтобы обеспечить большую мобильность и для жителей Абхазии, и для жителей Российской Федерации, особенно в курортный сезон. Этот вопрос требует глубокой проработки.