Полетели в Египет?

Январь 2017 года — это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром.

Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме.

Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются.