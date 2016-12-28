Полетели в Египет?

|
Максим Соколов министр транспорта Российской Федерации
Январь 2017 года — это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром.
Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме.
Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются.
Мнения лидеров 28.12.2016 08:56:26
Написать комментарий
|