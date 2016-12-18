Антон Силуанов и Андрей Макаров знают, где в бюджете «карманы Минфина», которые могут наполнить новые цены на нефть. duma.gov.ru

Не первый раз ситуация повторяется. Бюджетотворцы сталкиваются с необходимостью перекраивать только что сметанный бюджет. Но если до сих пор составители бюджета оказывались посрамленными, так как реальная экономика оказывалась гораздо мрачнее их прогнозов, то теперь все совсем иначе. Прогнозисты опять не угадали, но характеристика «посрамлены» неуместна. Бюджет впору переписывать не трясущейся от тяжести ножниц рукой, а с блаженной улыбкой и под «Как прекрасен этот мир!». Спасибо, баррель!

Дудочка Крысолова или конкурентоспособность?

Понятно, что цена нефти — это дудочка Крысолова, за которой российская экономика послушно идет все последние 25 лет. Цена может вести как к растущим доходам нефтяников, бюджета и граждан, так и в противоположную сторону, именно по этому маршруту мы пока еще идем. В какой-то мере цена нефти зависит и от России, которая активно взаимодействует с ОПЕК. Но, во-первых , и ОПЕК не всевластна, она может выстраивать одну стену в коридоре цен, а за другую — возьмутся сланцевики и финансисты. Во-вторых , вклад России далеко не решающий. Но сколько можно мириться с тем, что нефть — наше все? А что же мы можем сделать сами?

6 декабря замминистра экономического развития Николай Подгузов заметил, что оживление происходит и в до недавнего времени отстававшей российской розничной торговле. Из чего сделал смелые выводы: структура российской экономики улучшается, а «это дает определенные основания для будущих инвестиций. Сейчас мы должны конвертировать показатели прибыли в инвестиции в 2017 году». Постановка задачи совершенно верная.

На вопрос, как эту задачу решать, 7 декабря ответил президент Владимир Путин. Он, выступая на заседании Совета безопасности, заявил: «Нужно, в конце концов, добиться того, чтобы наши крупнейшие компании не уходили в иностранные юрисдикции, и ругать их часто здесь не за что. Они идут туда, где чувствуют себя в большей безопасности, большую отрегулированность всех инструментов, используемых при организации и сопровождении экономической деятельности. И нам нужно добиться такого. Все условия для этого у нас в стране есть». Президент в очередной раз подчеркнул: надо формировать благоприятный инвестиционный климат. Конкурентоспособность национальной юрисдикции является одной из важнейших гарантий экономической безопасности страны. Вот где надо копать. Обычно, к огда речь заходит о разных ипостасях безопасности, возникают совсем другие образы: кругом враги, происки ЦРУ и т. п. Но залог безопасности — это именно конкурентоспособность.

Кстати, на заре самого первого президентства Путина именно конкурентоспособность была паролем. Как в человеке, по Чехову, все должно быть прекрасно, так и в России, как еще в 2000 г. говорил Владимир Путин, все должно быть конкурентоспособным — и экономика, и государство. Прошло 15 лет, а постановка той же задачи звучит как в первый раз. Потому что продвижения вперед нет.

А почему? Причин много. Среди них — ленивое почивание на высокой нефтяной цене. Такой, как еще три года назад, она уже не будет, но ведь цены растут!

Орешкин vs Силуанов?

8 декабря, как пишет «Независимая газета», в Минэкономразвития заговорили о необходимости пересматривать макроэкономический прогноз, положенный в основу трехлетнего бюджета. Нынешний, с базовой ценой нефти в $40 за баррель, признается чрезмерно консервативным.

Директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Мин­экономразвития Кирилл Тремасов на Российском облигационном конгрессе назвал новые прогнозные цифры роста экономики в 2017 г. Если в IV квартале этого года Минэкономразвития ожидает снижения ВВП на 0,1%, то в I квартале 2017 г. — рост на 0,3% год к году, во II квартале — плюс 1%, в III квартале — плюс 1,2%, а концу 2017 г. рост ВВП может достичь 1,7%. Пока официальный прогноз Минэкономразвития на 2017 г. гораздо скромнее — всего 0,6%. Тремасов не скрывает, что именно новая динамика цен на нефть актуализирует прогноз его ведомства, который назван «базовый +». Он исходит из цены нефти марки Urals в $48 за баррель в 2017 г., $52 — в 2018 г. и $55 — в 2019 г. Проблема погашения дефицита бюджета тем самым, как надеется Тремасов, снимается. Темпы роста ВВП по этому прогнозу составят 1,1% — в 2017 г., 1,8% — в 2018 г. и 2,4% — в 2019 г.

Тремасов рад стряхнуть пыль с подготовленного в его департаменте прогноза «базовый +», который в свое время Минэкономразвития, лоббируя более активную поддержку экономики со стороны госрасходов, предлагало положить в основу трехлетнего бюджета. Но повод ли текущая эйфория по поводу нефтяных цен к действительному пересмотру бюджета? Вряд ли.

Нефть ветрена. Чтобы охладить чрезмерно оптимистичные ожидания, стоит напомнить: еще 1 ноября Минфин приводил очень тревожные цифры. Средняя за январь—октябрь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась на 24,04% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $40,72 за баррель. А в январе—октябре 2015 г. (разгар кризиса) средняя цена на Urals составляла $53,61 за баррель.

Новый министр экономического развития Максим Орешкин явно не поддержит резвость своих подчиненных. Он прекрасно знает, что Минфин будет, конечно, рад, если цены на нефть позаботятся о бюджетном дефиците, но пересматривать бюджет просто не позволит. Резервы, если они появятся, Минфину пригодятся.

Те же и Moody`s

Новые цены на нефть — это не только подарок для российского бюджета, это новая ситуация в мировом ТЭКе. Прогноз развития различных отраслей, входящих прежде всего в нефтегазовый комплекс, на 2017 г. 8 декабря представило международное рейтинговое агентство Moody`s. Этот прогноз важен и для базового российского комплекса.

Агентство присвоило отдельным энергетическим секторам различные прогнозные статусы на 2017 г. — два из них получили стабильный прогноз, еще два — негативный, а один — позитивный.

Позитивный прогноз присвоен сектору разведки и добычи: «Цены на нефть и газ растут с минимумов 2016 г. В сочетании с сокращением буровых установок и сервисных затрат мы ожидаем, что EBITDA вырастет на 20–30% у компаний данного сектора в следующем году».

Стабильный прогноз на 2017 г. у интегрированных нефтяных и газовых компаний, а также компаний переработки, хранения и транспортировки нефти. Их EBITDA вырастет в среднем на 5% или меньше благодаря стабилизации капитальных расходов и существенного улучшения структуры затрат. Свободный денежный поток, как ожидается, станет для интегрированных нефтяных и газовых компаний положительным в 2018 г.

Негативный прогноз Moody`s присвоило сектору бурения и нефтесервисных услуг. EBITDA данного сектора, как ожидается, упадет к началу 2017 г. до очень низкого уровня и лишь затем перейдет к росту на 4–6%. Прогноз для сектора нефтепереработки и сбыта также негативный. Это объясняется ростом запасов бензина и дистиллятов. Рост спроса со стороны Китая и США, как ожидается, замедлится, в то время как в Европе может и вовсе снизиться. В результате EBITDA таких компаний из Северной Америки и Европы снизится на 10–15% до середины 2017 г.

В общем, мировая нефтегазовая промышленность просыпается. Любопытно, что Moody`s позитивно оценивает перспективы роста добывающих компаний. Их финансовые результаты вырастут прежде всего за счет цен, ограничение добычи основными добывающими странами Moody`s не упоминает.

Будем считать, что в 2017 г. мировой ТЭК начнет новый рывок. К нему должны быть готовы и российские компании. Задача политиков — ослабить технологические санкционные ограничения, которые российским компаниям могут помешать.

Николай Вардуль





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