Просвещение и наказание

Либеральная экономика плюс социальная защита — только в этих условиях и рождается настоящая конкуренция. Это и ведет к процветанию. Нужно заниматься просвещением и наказанием.

Я очень уважаю людей в погонах. Но я не хочу, чтобы ФАС стал другим. Если туда приходят люди в погонах, ФАС будет другим органом. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Федеральная антимонопольная служба была такой же, как она сейчас — гражданские, чиновники, белые воротнички — такими мы должны оставаться.

Размножение силовых органов очень опасно для российской экономики.