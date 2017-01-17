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Мнения лидеров   17.01.2017 09:50:00

Просвещение и наказание

Пусть ФАС остается «белыми воротничками»
Игорь Артемьев Руководитель Федеральной антимонопольной службы. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».


Либеральная экономика плюс социальная защита — только в этих условиях и рождается настоящая конкуренция. Это и ведет к процветанию. Нужно заниматься просвещением и наказанием.

Я очень уважаю людей в погонах. Но я не хочу, чтобы ФАС стал другим. Если туда приходят люди в погонах, ФАС будет другим органом. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Федеральная антимонопольная служба была такой же, как она сейчас — гражданские, чиновники, белые воротнички — такими мы должны оставаться.

Размножение силовых органов очень опасно для российской экономики.
Мнения лидеров   17.01.2017 09:50:00   

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