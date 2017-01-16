Россия определяет свое будущее

Революция и анократия

Это вовсе не значит, что дело идет к новой революции. Таких и прогнозов нет. Хотя социальная дифференциация зашкаливает, а власть преспокойно умывает руки (предложения ввести налог на тунеядство — едва ли не самая резонансная социальная инициатива прошедшего года, к счастью провалившаяся).

Впрочем, стоит напомнить один давний любопытный прогноз. Его в 2011 г. выдвинули аналитики компании «Ренессанс капитал». Под амбициозным лозунгом «Политические риски могут быть измерены, а революции — предсказаны» они предприняли масштабное международное исследование (на материалах 150 стран), которое, как считают авторы, выявило зависимость между уровнем дохода на душу населения и рисками революционной смены политического строя. С определенного порога (от $10 000 на душу населения) демократия — навсегда. Это, увы, не про Россию. Из общего правила делается исключение: оказывается, указанный порог не относится к странам — экспортерам нефти. Исключение обосновывается опытом стран Персидского залива с высокими доходами и «непоколебимой», по определению доклада, автократией. «Бессмертие» же нефтяной автократии, по оценке авторов доклада, наступает с $19 000 ВВП на душу нефтедобывающего населения.

Россия, впрочем, не полностью встраивается и в «персидский» ряд. Для нее придуман особый термин — «анократия» (слабая демократия с автократическими тенденциями). Подушевой доход оценен в $14 000; по мнению авторов, есть 30%-ная вероятность, что Россия повысит уровень демократии. «Мы не удивимся, если президентские выборы 2018 г. будут более конкурентными», — осторожно надеются авторы. Альтернатива — перспектива вступления России в клуб «бессмертных автократий». Вероятность такого сценария политкорректно не указывается.

По этому прогнозу Россия оказывается перед традиционной судьбоносной развилкой.

Факт, что 2018 г. с президентскими выборами все ближе, неоспорим. А вот в несокрушимую автократию не в Кувейте, а в России верится с трудом. Да и само исследование, хотя и любопытно, но спорно. Революции зависят от экономического состояния страны и от уровня ВВП на душу населения, но, конечно, не только. Тем не менее уроки революций не стоит забывать, чтобы они не повторялись.

Вызов-2017

В 2017 г. России предстоит сделать важный выбор. Нефтедобывающей страной она, конечно, останется, но, и это диктует не «революционный» 2017 г., а выборный 2018 г., ей предстоит обновить модель экономического развития. Тема неновая. Еще в пору не сравнимых с сегодняшним уровнем нефтяных цен был отмечен требующий ответа феномен российской экономики: она следовала за нефтяными ценами, когда те шли вниз, и практически не реагировала на их рост.

Будет ли смена экономической модели революционной, как предлагают некоторые экономисты и политики, — большой вопрос. Годы острых дискуссий прибавили ясность лишь в одном. Задача не решается без роста производственных инвестиций. Проблема в том, что и в 2015 г., и в 2016 г. прибыли российских компаний росли, а инвестиции падали. Как считают некоторые аналитики, в 2017 г. или вырастут инвестиции, или резко сократятся прибыли, без роста инвестиций ресурс увеличения прибылей почти исчерпан.

Если альтернатива действительно такова, мотивации для роста инвестиций стало больше.

Экономика и в самом деле склоняется к оживлению — это следует из абсолютного большинства имеющихся прогнозов, вопрос в том, какой должна быть экономическая политика, чтобы поддержать инвестиционный рост. И это будет центральным пунктом экономико-политической повестки 2017 г.

Позиция президента Владимира Путина двойственна. С одной стороны, он в начале декабря 2016 г. поставил перед правительством задачу подготовить программу, обеспечивающую темпы роста российской экономики, превышающие среднемировой уровень роста. Это рывок, потому что пока Россия в течение прошедших двух лет пребывала в экономическом кризисе, мировая экономика росла, хотя и медленнее, чем ожидалось. Если поручение президента не постигнет судьба его знаменитых «майских указов», то обновление экономической политики, может означать и обновление команды, реализующей экономическую политику.

С другой стороны, пока ничто не предвещает серьезных кадровых перестановок в правительстве или ЦБ. Наоборот, президент не один раз выражал поддержку ключевым фигурам финансово-экономического блока. Между тем все эти фигуры в свою очередь не один раз публично заявляли о том, что российская экономика, по крайней мере в среднесрочной перспективе, если и пойдет в рост, то скромный — в пределах 2–2,5% годовых. Но это заведомо ниже среднемировых.

Помощь зала

Можно ли найти компромиссный выход? Думаю, да. Во-первых , как уже писала «Финансовая газета», противостоящие подходы к экономической политике вовсе не обязательно альтернативны. Что мешает, например, реализовывать крупные инфраструктурные проекты с опорой на госинвестиции или инвестиции госкомпаний с институциональными реформами? Можно, конечно, стоять на пуристских позициях, утверждая, что подобная реализация инфраструктурных проектов противоречит одному из кардинальных направлений институциональных реформ. Но можно руководствоваться прагматичными целями: инфраструктура нужна частным инвесторам не меньше потепления инвестиционного климата. Что же касается ограничения роли государства, то эту задачу не следует распространять прежде всего на инфраструктуру.

Во-вторых , начало 2017 г. открывает перед российской экономикой новые перспективы. Это и достигнутый уровень цен на нефть, и появившиеся надежды на то, что «дно» санкций пройдено. Понятно, что этот позитив может оказаться призрачным, более уверенно можно будет судить через пару месяцев. Но вице-премьер Аркадий Дворкович может оказаться правым, утверждая, что текущий уровень нефтяных цен уже учитывает риски неполного выполнения договоренностей нефтедобывающих стран о сокращении добычи. В этом случае, если в январе выяснится, что договоренности частично буксуют, это не приведет к паническому отступлению цен. Уровень в $55 за баррель может оказаться достаточно устойчивым. Что же касается надежд на улучшение российско-американских отношений, они, конечно, могут оказаться несбыточными, но факт состоит в том, что Дональд Трамп и его формирующаяся администрация не перегружены негативом от отсутствия должного взаимодействия между Вашингтоном и Москвой.

«Окаянные дни» Ивана Бунина начинаются записью от 1 января 1918 г.: «Кончился этот проклятый год. Но что дальше?». Век спустя оснований для также окрашенных оценок быть не должно. Во всяком случае, начало года, несмотря на важность и масштаб задач, которые следует решить, а не заговаривать, вселяет определенный оптимизм со стороны как экономики, так и глобальной геополитики.

Николай Вардуль



