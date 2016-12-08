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Мнения лидеров   08.12.2016 16:01:00

Российский газ для Украины
Александр Новак министр энергетики Российской Федерации


Российская сторона и «Газпром» проявили готовность поставок российского газа Украине в рамках действующего контракта, который действует до 2020 года.

По итогам можно сказать, что украинская сторона выразила готовность купить от 1,5 до 4 млрд кубометров газа в зимний период для того, чтобы обеспечить надежное снабжение украинских потребителей и транзит европейским потребителям.

В этот раз у нас нет разногласий по цене, потому что и украинская сторона, и российская сторона подтверждают, что цена на газ, которая формируется в этом квартале, в частности, в декабре месяце, в соответствии с формулой по контракту, абсолютно конкурентоспособна.

Мы выражаем глубокую озабоченность тем решением, которые было принято 5 декабря Хозяйственным судом Киева о наложении штрафа на «Газпром» в размере $6,6 млрд. На наш взгляд, это абсолютно незаконное решение, поскольку было принято не  Стокгольмским судом, и это дает на сегодняшний день возможность говорить о новых рисках транзита газа европейским потребителям в связи с тем, что украинской стороной может быть принято наложение взыскания соответствующего штрафа.
Мнения лидеров   08.12.2016 16:01:00   

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