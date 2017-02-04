Рублю предъявили ультиматум

Пробил час разворота рубля. Антон Ваганов / ТАСС

25 января опубликовано информационное сообщение Минфина России «Об операциях на внутреннем валютном рынке». Естественно, оно тут же оказалось в центре внимания. Минфин «уполномочен заявить» о своем возвращении уже в феврале на российский валютный рынок. Прежде всего в качестве покупателя валюты. Рубль получил от финансовых властей недвусмысленное послание: «Иду на вы!» И уже попятился.

Экономике снова задали бюджетное правило

Суть заявления Минфина выражена следующим образом: «Пока фактическая цена на нефть марки „Юралс“ превышает уровень 40 долл. США за баррель, Минфин России будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае снижения фактических цен ниже указанного уровня Минфин России будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов».

Текущие цены на нефть превышают этот уровень, и большинство прогнозистов сходятся в том, что так будет весь 2017 г., так что Минфин выходит на рынок в качестве покупателя валюты. Специально оговаривается: «Накопленный объем операций по продаже иностранной валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты». Так что резервы ЦБ при любом раскладе не пострадают.

На самом деле заявление Минфина — это в первую очередь реляция о победе в непростой борьбе с теми, кто стремился дополнительные доходы бюджета от выросших цен на нефть пустить на новые расходы. Рубеж в $40 за баррель — это цена нефти, заложенная в бюджет. Нефтяные сверхдоходы будут конвертироваться в валюту. То есть, по крайней мере, прямо на финансирование бюджетных расходов они не пойдут. $40 за баррель — это цена отсечения.

О том, насколько напряженной была борьба за бюджетные расходы, свидетельствует заявление, сделанное 21 января министром финансов Антоном Силуановым. Тогда о дополнительных нефтегазовых доходах (при цене выше $40 за баррель) он высказался так: «Мы будем зачислять в бюджет, эти деньги пойдут на расходы, потребность в источниках финансирования дефицита уменьшится, значит, будем меньше тратить Резервного фонда». Информагентства поняли министра финансов буквально: он согласен зачислять нефтегазовые доходы в бюджет. Это не совсем верно, речь идет о финансировании не столько дополнительных расходов, сколько дефицита бюджета, т. е. задачей минимум для Минфина было снизить дефицит бюджета и сохранить Резервный фонд.

Заявление же Минфина от 25 января формально ставит точку в споре о возможном финансировании дополнительных расходов: «Дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 г. в связи с превышением цены на нефть марки „Юралс“ уровня 40 долл. США за баррель, не могут быть использованы на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета. Таким образом, изменение объема нефтегазовых доходов не будет влиять на объем ненефтегазового дефицита федерального бюджета».

Теперь решается более широкая задача: фактически возвращается бюджетное правило. Покупка на нефтегазовые сверхдоходы валюты — это аналог пополнения Резервного фонда. Однако прямо о пополнении Резервного фонда в заявлении Минфина не говорится. Умолчание вряд ли случайное. Это может означать, что сохраняется лазейка для использования дополнительных валютных средств, полученных бюджетом от цены на нефть выше цены отсечения.

Рубль остался безотцовщиной

Для Минфина бюджетная тема главная в информационном сообщении. Но совершенно очевидно, что новая валютная политика Минфина или возвращение бюджетного правила не пройдут бесследно для курса рубля.

Можно задаться вопросом, а какими по объему могут быть валютные закупки Минфина? В информационном сообщении приведены подробные и достаточно простые формулы расчета объема средств от нефтегазовых доходов, идущих в бюджет, а также сверхдоходов, на которые будет покупаться валюта. Открытость Минфина доходит до того, что ведомство обещает заранее (!) публиковать «месячный объем операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в текущем

месяце до 12:00 третьего рабочего дня текущего месяца». Мало того: «Дневной объем операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке рассчитывается как частное от деления объема операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за текущий месяц и количества торговых дней в период с пятого торгового дня текущего месяца до четвертого (включительно) торгового дня следующего месяца. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня». Никаких секретов и закулисья.

Но все-таки ответить на поставленный вопрос о конкретных объемах покупки валюты Минфином не удается — цены на нефть вольны как птицы. Эти объемы попытались рассчитать эксперты, представляющие разные банки. Вот что у них получилось (привожу в порядке убывания).

«Мы считаем, что при текущей цене на нефть уровень дополнительных бюджетных доходов должен составить примерно 1,8 трлн руб. за полный год, или примерно 150 млрд руб. в месяц. Это предполагает, что потенциальный спрос ЦБ составит примерно $2,5 млрд в месяц», — это Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка .

«Совокупный объем покупки валюты за год при текущих ценах на нефть может составить около 17 млрд долл.», — это Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит».

«Исходя из текущей конъюнктуры нефтяного рынка ежемесячный объем покупок должен составлять около $1,4 млрд или порядка $70 млн в день», — это Станислав Клещев, главный аналитик ВТБ 24.

«Наши расчеты показывают, что, если в среднесрочной перспективе цена на нефть Brent будет оставаться в районе 55–56 долл./барр., накопленный в течение следующих 12 месяцев объем интервенций может достигнуть 10–11 млрд долл. Таким образом, объем покупок валюты составит в среднем 40–45 млн долл. в день», — это Алексей Девятов, аналитик ФК «Уралсиб».

Евстифеев и Клещев почти совпадают в своих оценках. Общее же во всех приведенных оценках то, что объемы покупки валюты не произведут на рынке переполох. Но дело не в этом. На рынке бал начинает не математика, а психология. А для ожиданий игроков решающее значение имеет непреложный факт, заключающийся в том, что финансовые власти начинают играть против рубля. Тот все уже понял: котировки рубля пошли вниз.

Резоны такой игры вполне очевидны. Слабеющий рубль — это поддержка и бюджета, и экспорта, и импортозамещения. Ну, а граждане, а граждане — потом…

Остается добавить, что в игру против рубля вот-вот включится ФРС США. Не потому, конечно, что там спят и видят, как бы насолить Москве — так могут считать комментаторы наших федеральных телеканалов, самому же Федрезерву рубль глубоко безразличен. Смысл в том, что ставка ФРС будет подниматься, что обусловлено ожиданиями от трампономики с ее увеличением инфляции, низкий уровень которой как раз и тормозил рост ставки. А дальше известная цепочка: растущая ставка — дорожающий доллар; дорожающий доллар — фактор снижения цены нефти; снижение цены нефти — дешевеющий рубль.

Да и родной ЦБ, как от него ждут все, активизирует снижение ставки, что, естественно, подтолкнет рубль вниз.

Рубль разворачивается. Делайте выводы.

Николай Вардуль



