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Мнения лидеров   11.12.2016 09:00:00

С Резервным фондом не происходит ничего такого

Не стоит драматизировать, он еще не заканчивается
Герман Греф президент и председатель правления Сберегательного банка РФ


О Резервном фонде

Что касается Резервного фонда. Там не происходит ничего такого. Он еще не заканчивается. Все зависит от того, какой будет дефицит бюджета. У нас есть два фонда, которые пока еще позволяют нам просуществовать в течение двух лет. А дальше будет, конечно, стоять вопрос о том, каковы будут темпы экономического роста, и какие будут найдены решения для долгосрочного закрытия дефицита бюджета. В первую очередь, там проблемы Пенсионного фонда. Я бы сейчас это не драматизировал. При активной экономической политике эти проблемы будут решены.

О решении стран ОПЕК по сокращению добычи нефти

Решение уже повлияло, произошел скачок цен. В краткосрочной перспективе — это очень позитивный шаг, который сбалансирует всю макроэкономику. В долгосрочной перспективе сложно предсказывать. Очевидно, что не все страны войдут в этот картель, в частности США наращивают свои возможности по поставке нефти. Те, кто не войдут в эти договоренности, будут наращивать свои доли на рынке, как это всегда и происходит. Поэтому оценить крепость этого альянса можно будет через полгода. Всегда была самая большая проблема, потому что механизмов контроля над соблюдением договоренностей не было. Сегодня такой более осознанный шаг со стороны всех. Будем надеяться, что самоконтроль за исполнением взятых на себя обязательств сработает. В целом, я думаю, через полгода можно будет говорить, как это работает.

О росте ВВП

Что касается роста ВВП в следующем году, мы планируем так же, как и основные макроэкономические центры. Мы считаем, что в среднем у нас есть шанс вырасти до 1,5% ВВП. Прирост кредитования также будет, но цифры будут однозначными.

О возможности реструктуризации «Трансаэро»

Никакого плана реструктуризации нет, и не рассматривается. Компания «Трансаэро» находится в состоянии банкротства. Реструктуризация возможна тогда, когда заемщик живой, а у компании нет операционной деятельности. Письмо какое-то я получал с предложениями создать на базе «Трансаэро» компанию, буквально неделю назад. Я отправил его на рассмотрение. Там не было детального плана, было письмо с идеей, что на базе «Трансаэро» нужно создать нечто новое. У меня к этому критическое отношение. Была компания с хорошим брендом, с маршрутной сетью, со всем остальным. Эта компания была доведена действиями менеджмента до банкротства. И сейчас вдруг этот же менеджмент хочет создать новую компанию. Мы конечно вряд ли будем участвовать в новой компании с такой успешной историей, дай Бог, нам разобраться со старой компанией («Трансаэро»).
Мнения лидеров   11.12.2016 09:00:00   

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