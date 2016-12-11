С Резервным фондом не происходит ничего такого

О Резервном фонде

Что касается Резервного фонда. Там не происходит ничего такого. Он еще не заканчивается. Все зависит от того, какой будет дефицит бюджета. У нас есть два фонда, которые пока еще позволяют нам просуществовать в течение двух лет. А дальше будет, конечно, стоять вопрос о том, каковы будут темпы экономического роста, и какие будут найдены решения для долгосрочного закрытия дефицита бюджета. В первую очередь, там проблемы Пенсионного фонда. Я бы сейчас это не драматизировал. При активной экономической политике эти проблемы будут решены.

О решении стран ОПЕК по сокращению добычи нефти

Решение уже повлияло, произошел скачок цен. В краткосрочной перспективе — это очень позитивный шаг, который сбалансирует всю макроэкономику. В долгосрочной перспективе сложно предсказывать. Очевидно, что не все страны войдут в этот картель, в частности США наращивают свои возможности по поставке нефти. Те, кто не войдут в эти договоренности, будут наращивать свои доли на рынке, как это всегда и происходит. Поэтому оценить крепость этого альянса можно будет через полгода. Всегда была самая большая проблема, потому что механизмов контроля над соблюдением договоренностей не было. Сегодня такой более осознанный шаг со стороны всех. Будем надеяться, что самоконтроль за исполнением взятых на себя обязательств сработает. В целом, я думаю, через полгода можно будет говорить, как это работает.

О росте ВВП

Что касается роста ВВП в следующем году, мы планируем так же, как и основные макроэкономические центры. Мы считаем, что в среднем у нас есть шанс вырасти до 1,5% ВВП. Прирост кредитования также будет, но цифры будут однозначными.

О возможности реструктуризации «Трансаэро»