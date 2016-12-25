Есть ли у правительства план ускорения экономики?

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Николай Вардуль Главный редактор Финансовой газеты
Можно продолжать зубоскалить по поводу прохождения экономикой России «дна», но статистика свидетельствует, что экономика близится к оживлению. А раз так, то правительству пора задуматься над ответом на запрос президента, который к лету ждет стратегии, обеспечивающей темпы роста экономика не в 1–2%, а выше среднемировых. Напрямую за стратегию отвечает Центр стратегических разработок, глава которого — Алексей Кудрин должен представить как свой план, так и доработанные планы своих конкурентов, которые представлены в соответствующих комиссиях. Но и правительство не должно молчать.
Тихий дебют Максима Орешкина
Оно и не молчит. 14 декабря «Ведомости» и «Коммерсантъ» опубликовали материалы, посвященные плану ускорения экономического роста, представленному Минэкономразвития. Скажу сразу, открытий и прорывов в этом плане нет, он вообще мало чем интересен, кроме того, что это первый условно стратегический документ, вышедший из стен министерства после того, как его возглавил Максим Орешкин.
Документ сух, он даже намеренно высушен. Он подчеркнуто технический. В нем собраны пожелания, выраженные отраслевыми министерствами и ведомствами, они бегло соотнесены с финансовыми резервами, понятно, что их недостаточно. Как подсчитали «Ведомости», для реализации плана требуется около 488 млрд руб. Подавляющая часть этих денег в трехлетнем бюджете уже есть — это так называемые приоритетные проекты правительства и бюджетные кредиты регионам, найти остается 109 млрд руб.
В плане четыре раздела: приоритетные проекты правительства, стабильность на рынке труда, поддержка отраслей экономики и сбалансированное региональное развитие. В плане в соответствии с предложениями Минпромторга заложены субсидии предприятиям транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на компенсацию части затрат, докапитализацию Фонда развития промышленности.
Ничего принципиально нового. Даже, как отмечает «Коммерсантъ», сохраняется полемика Минэкономразвития с Минфином по поводу нового бюджетного правила. Но и здесь никакого накала: министерство Антона Силуанова предлагает принять их федеральным законом в I квартале 2017 г., министерство Максима Орешкина — вернуться к обсуждению темы не ранее IV квартала.
На мой взгляд, этот документ сам по себе вообще рассматривать не стоит. Сравнение с предыдущими планами правительства также мало что дает.
Трехлетний бюджет как стратегия
На самом деле, новая стратегия неслучайно готовится к периоду начиная с 2019 г. Дело не только в президентских выборах 2018 г. Выборы — это, бесспорно, важно, но в этом контексте следует сказать, что сейчас стратегия у правительства есть. Это трехлетний бюджет.
«Финансовая газета» уже отмечала его отличительные черты, их стоит повторить.
Чем не стратегия? Лекала, по которым скроен трехлетний бюджет, как бы странно это не звучало, совершенно либеральные. Более того, это внятный ответ на постоянно раздающиеся с телеэкрана призывы различных «экспертов» и общественных деятелей разного масштаба привести в соответствие российскую экономическую политику с новой геополитикой. Ответ однозначный: новый трехлетний бюджет делает ставку не на военные расходы, а на предпринимателей. Это мирный бюджет, а значит, ставка на военную силу как основу проводимой геополитики снижается. Бюджет проясняет весьма обнадеживающую, повторю, мирную стратегию.
Чего нет в бюджете как стратегии?
Чего в этой стратегии не хватает? Поддержки инвестиций. Они продолжают падать. Минэкономразвития утешает тем, что их падение по итогам 2016 г. составит 3,4%, а не 3,7%, как значится в прогнозе на этот год, но утешение то еще.
Это в этом году, а в трехлетке, начинающейся в будущем году, бюджет поддерживает инвестиции только неувеличением налогов. Неувеличение налогов — это хорошо, но недостаточно. Это как с таргетированием инфляции. Возможно, ее помещение в определенные рамки само по себе является драйвером экономики, но как быть до того?
Думаю, именно на этот вопрос должен был в первую очередь ответить «план» Минэкономразвития. Ответил?
В бюджете ответа на запрос о поддержке инвестиций, по сути, и нет. И здесь мы в который раз сталкиваемся с проблемой самоидентификации.
Почему в России не работают либеральные рецепты? Потому что наша экономика, как не раз отмечала «Финансовая газета», не вполне рыночная. Не может считаться полностью рыночной экономика, 70% которой контролирует государство, притом что госкомпании всячески стремятся к монопольному положению. Что делать? Двигаться к рынку, как нас и призывают с самых высоких трибун. А по дороге опираться, устраивая побудку частным инвестициям, на инвестиции государственные. Другого варианта, похоже, нет.
«Финансовая газета» уже не раз отмечала интересное предложение, которое выдвинул едва ли не главный российский официальный либерал Алексей Кудрин на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. Он выступил за одновременное движение в двух направлениях: проводить институциональные реформы,
Эти инвестиции должны вызвать рост и инвестиций частных. Проект следует выбирать, ориентируясь на максимально возможный эффект мультипликатора.
Именно здесь поле ответа на ускорение экономического роста. Ради подобного
Чисто либеральный сценарий в России пока не реализуем в силу структуры экономики. Чисто государственнический сценарий чреват разворотом в
Николай Вардуль
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Мнения лидеров 25.12.2016 06:58:17
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