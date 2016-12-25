Есть ли у правительства план ускорения экономики?

Можно продолжать зубоскалить по поводу прохождения экономикой России «дна», но статистика свидетельствует, что экономика близится к оживлению. А раз так, то правительству пора задуматься над ответом на запрос президента, который к лету ждет стратегии, обеспечивающей темпы роста экономика не в 1–2%, а выше среднемировых. Напрямую за стратегию отвечает Центр стратегических разработок, глава которого — Алексей Кудрин должен представить как свой план, так и доработанные планы своих конкурентов, которые представлены в соответствующих комиссиях. Но и правительство не должно молчать.

Тихий дебют Максима Орешкина

Оно и не молчит. 14 декабря «Ведомости» и «Коммерсантъ» опубликовали материалы, посвященные плану ускорения экономического роста, представленному Минэкономразвития. Скажу сразу, открытий и прорывов в этом плане нет, он вообще мало чем интересен, кроме того, что это первый условно стратегический документ, вышедший из стен министерства после того, как его возглавил Максим Орешкин.

Документ сух, он даже намеренно высушен. Он подчеркнуто технический. В нем собраны пожелания, выраженные отраслевыми министерствами и ведомствами, они бегло соотнесены с финансовыми резервами, понятно, что их недостаточно. Как подсчитали «Ведомости», для реализации плана требуется около 488 млрд руб. Подавляющая часть этих денег в трехлетнем бюджете уже есть — это так называемые приоритетные проекты правительства и бюджетные кредиты регионам, найти остается 109 млрд руб.

В плане четыре раздела: приоритетные проекты правительства, стабильность на рынке труда, поддержка отраслей экономики и сбалансированное региональное развитие. В плане в соответствии с предложениями Минпромторга заложены субсидии предприятиям транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на компенсацию части затрат, докапитализацию Фонда развития промышленности.

Ничего принципиально нового. Даже, как отмечает «Коммерсантъ», сохраняется полемика Минэкономразвития с Минфином по поводу нового бюджетного правила. Но и здесь никакого накала: министерство Антона Силуанова предлагает принять их федеральным законом в I квартале 2017 г., министерство Максима Орешкина — вернуться к обсуждению темы не ранее IV квартала.

На мой взгляд, этот документ сам по себе вообще рассматривать не стоит. Сравнение с предыдущими планами правительства также мало что дает.

Трехлетний бюджет как стратегия

На самом деле, новая стратегия неслучайно готовится к периоду начиная с 2019 г. Дело не только в президентских выборах 2018 г. Выборы — это, бесспорно, важно, но в этом контексте следует сказать, что сейчас стратегия у правительства есть. Это трехлетний бюджет.

«Финансовая газета» уже отмечала его отличительные черты, их стоит повторить. Во-первых , в бюджете нет повышения налогов. Из этого правила, конечно, есть исключения — это повышение налогообложения прежде всего газовиков и отчасти нефтяников. Есть и повышение акцизов, которые налогами не считаются. Но базовые налоги, для юрлиц это НДС, для физлиц — НДФЛ, остались без изменений. Это не так мало. С 2019 г. Минфин, как известно, предлагает ввести еще одно «бюджетное правило» — ежегодное увеличение НДС. Это уже принципиально иной подход. Во-вторых , Минфин безжалостно сократил расходы. Не остановившись перед рекордным сокращением расходов на Минобороны. Цифры настолько разительны, что их стоит привести: в 2016 г. доля расходов на оборону должна составить 4,7% ВВП, в 2018 г. ожидается снижение до 3%, в 2019 г. — 2,9%. По доле в ВВП сокращение расходов на оборону в 2019 г. по отношению к 2016 г. составит почти 39%. В абсолютных цифрах картина такая: если в 2016 г. расходы на оборону (речь идет, конечно, об открытых статьях бюджета) составляли 3889 млрд руб., то в 2017 г. — 2840 млрд, в 2018 г. — 2728 млрд, в 2019 г. — 2816 млрд руб. Другими словами, пик их падения приходится на 2018 г., когда они составят лишь 70% от уровня 2016 г., в 2019 г. доля чуть поднимется — до 72%.

Чем не стратегия? Лекала, по которым скроен трехлетний бюджет, как бы странно это не звучало, совершенно либеральные. Более того, это внятный ответ на постоянно раздающиеся с телеэкрана призывы различных «экспертов» и общественных деятелей разного масштаба привести в соответствие российскую экономическую политику с новой геополитикой. Ответ однозначный: новый трехлетний бюджет делает ставку не на военные расходы, а на предпринимателей. Это мирный бюджет, а значит, ставка на военную силу как основу проводимой геополитики снижается. Бюджет проясняет весьма обнадеживающую, повторю, мирную стратегию.

Чего нет в бюджете как стратегии?

Чего в этой стратегии не хватает? Поддержки инвестиций. Они продолжают падать. Минэкономразвития утешает тем, что их падение по итогам 2016 г. составит 3,4%, а не 3,7%, как значится в прогнозе на этот год, но утешение то еще.

Это в этом году, а в трехлетке, начинающейся в будущем году, бюджет поддерживает инвестиции только неувеличением налогов. Неувеличение налогов — это хорошо, но недостаточно. Это как с таргетированием инфляции. Возможно, ее помещение в определенные рамки само по себе является драйвером экономики, но как быть до того?

Думаю, именно на этот вопрос должен был в первую очередь ответить «план» Мин­экономразвития. Ответил? Тихо-тихо .

В бюджете ответа на запрос о поддержке инвестиций, по сути, и нет. И здесь мы в который раз сталкиваемся с проблемой само­идентификации.

Почему в России не работают либеральные рецепты? Потому что наша экономика, как не раз отмечала «Финансовая газета», не вполне рыночная. Не может считаться полностью рыночной экономика, 70% которой контролирует государство, притом что госкомпании всячески стремятся к монопольному положению. Что делать? Двигаться к рынку, как нас и призывают с самых высоких трибун. А по дороге опираться, устраивая побудку частным инвестициям, на инвестиции государственные. Другого варианта, похоже, нет.

«Финансовая газета» уже не раз отмечала интересное предложение, которое выдвинул едва ли не главный российский официальный либерал Алексей Кудрин на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. Он выступил за одновременное движение в двух направлениях: проводить институциональные реформы, т. е. двигаться к рынк у и взяться за реализацию крупных инфраструктурных проектов, финансируемых прежде всего за счет госинвестиций.

Эти инвестиции должны вызвать рост и инвестиций частных. Проект следует выбирать, ориентируясь на максимально возможный эффект мультипликатора.

Именно здесь поле ответа на ускорение экономического роста. Ради подобного проекта-мультипликатора следует изыскивать инвестиционные ресурсы в бюджете, возможно, за счет их перераспределения. В этом могут помочь новые цены на нефть и соответственно выросшие доходы бюджета.

Чисто либеральный сценарий в России пока не реализуем в силу структуры экономики. Чисто государственнический сценарий чреват разворотом в социально-экономическом и политическом развитии и к тому же он отпугнет иностранные инвестиции, без которых Россия не сможет наверстывать свое технологическое отставание. Значит, нужно находить баланс. Это и есть искусство политики.

Николай Вардуль





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