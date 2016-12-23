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Мнения лидеров   23.12.2016 17:05:00

У традиционного банкинга нет будущего

О грядущем закрытии 30-50% сети отделений Сбербанка
Герман Греф президент и председатель правления Сберегательного банка РФ


Мы планируем улучшить все показатели в следующем году, несмотря на то, что этот год был для нас рекордным. У нас сейчас непростая задача — пожить будущим, которое наступит через 5–7 лет. В нашей отрасли наступили те перемены, которые не позволят нам остаться теми, кем мы были вчера. В истории есть переломный момент, когда на отдельное поколение падает ответственность за  принятие решения будущего. Сейчас очевидно, что эта ответственность перед нами.

Очевидно, что на сегодняшний день громадный потенциал создания новых рабочих мест имеет только малый бизнес, потому что крупные корпорации все будут сжиматься. Мы для себя наметили такую стратегию, что мы будем то же самое делать.

На мой взгляд, физически сеть отделений еще какое-то количество лет просуществует. Темпы ее сокращения будут нарастать, но ближайшие пять-семь лет рано говорить, что потребительские привычки людей, особенно людей старше 40 лет, очень сильно поменяются. Поэтому я думаю, что от 50 до 70% сети нам придется сохранять и через пять лет, а может быть, и дольше.

Мы сейчас остановили закрытие сельской сети, в городах мы будем закрывать только те отделения, которые не пользуются спросом.

Мы не будем делать что-то, что будет искусственно «выталкивать» людей из отделений. 

У нас в год естественная ротация порядка 12–15%, поэтому мы просто-напросто чуть-чуть притормаживаем набор новых людей — и таким образом происходит сжатие общего количества персонала.

Это стратегия создания цифровой экосистемы, тот тренд, который мы сегодня видим в мире, и это крайне необходимо для экономики нашей страны. Это очень серьезно изменит практически все секторы экономики. С другой стороны, для нас это способ сохранения наших людей, рабочих мест.

Я не хочу ходить в банки, тратить свое время на стояние в очереди в отделениях. Я хочу, чтобы он пришел ко мне, вот сюда, и помог мне в тот момент, в который эта помощь мне нужна. А еще лучше, чтобы он раньше меня увидел проблему, предсказал ее и дал рекомендации.
Мнения лидеров   23.12.2016 17:05:00   

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