Цена бутылки водки

Цена должна быть оптимальной, компромиссной, при которой можно и нужно обеспечить сбор акцизов в том объеме, который будет обеспечивать поступление в бюджет. С другой стороны, чтобы не было мотивации у людей покупать всякую дрянь.

Здесь нужно всегда находить золотую середину — так, чтобы этот продукт был всегда доступным населению, чтобы не появлялось контрафактной продукции.

Сегодня, если брать рынок алкоголя, к сожалению, около 50 процентов — это незаконно произведенная алкогольная продукция.

Поэтому эти компромиссы мы доработаем и найдем.





Что касается той [антитабачной] программы, которую Минздрав сегодня разрабатывает, ее нужно будет внимательно вместе с экспертами посмотреть. Здесь очень важно не допустить перекосов, чтобы не повторить табачных «боярышников».