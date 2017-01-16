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Мнения лидеров   16.01.2017 07:40:00

Цена бутылки водки
Денис Мантуров министр промышленности и торговли Российской Федерации


Цена должна быть оптимальной, компромиссной, при которой можно и нужно обеспечить сбор акцизов в том объеме, который будет обеспечивать поступление в бюджет. С другой стороны, чтобы не было мотивации у людей покупать всякую дрянь. 

Здесь нужно всегда находить золотую середину — так, чтобы этот продукт был всегда доступным населению, чтобы не появлялось контрафактной продукции. 

Сегодня, если брать рынок алкоголя, к сожалению, около 50 процентов — это незаконно произведенная алкогольная продукция.

Поэтому эти компромиссы мы доработаем и найдем.


Что касается той [антитабачной] программы, которую Минздрав сегодня разрабатывает, ее нужно будет внимательно вместе с экспертами посмотреть. Здесь очень важно не допустить перекосов, чтобы не повторить табачных «боярышников».
Мнения лидеров   16.01.2017 07:40:00   

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