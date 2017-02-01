ТВ-шоу о соревновании предпринимателей

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Игорь Шувалов первый заместитель председателя Правительства
В этом году мы настроены на активную господдержку малого предпринимательства в стране — это приоритет на уровне государства. Совместно с региональными властями будет реализовываться «дорожная карта» по поддержке субъектов МСБ. Сейчас малый бизнес нашей страны занимает одну четверть, мы хотим увеличить его долю до 50%.
Нужно ценности бизнеса продвигать. Вот к нашему товарищу Константину Эрнсту я обратился и говорю: «Вот есть у вас программа «Голос», которую смотрит вся страна. Неужели нельзя в отношении малого предпринимателя придумать
Если повара соревнуются, то, извините, неужели невозможно, чтобы предприниматели соревновались? Если подумать, просто нет запроса на это, а это люди, которые кормят сами себя, а еще есть и работники. И такие люди в обществе должны восприниматься больше и лучше, чем федеральные и региональные министры и люди, работающие в компаниях с госучастием. Потому что люди, работающие вот так, не понимают, что такое получить заработную плату и получить деньги от клиента.
Мнения лидеров 01.02.2017 17:36:00
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