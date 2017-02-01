ТВ-шоу о соревновании предпринимателей

В этом году мы настроены на активную господдержку малого предпринимательства в стране — это приоритет на уровне государства. Совместно с региональными властями будет реализовываться «дорожная карта» по поддержке субъектов МСБ. Сейчас малый бизнес нашей страны занимает одну четверть, мы хотим увеличить его долю до 50%.

Нужно ценности бизнеса продвигать. Вот к нашему товарищу Константину Эрнсту я обратился и говорю: «Вот есть у вас программа «Голос», которую смотрит вся страна. Неужели нельзя в отношении малого предпринимателя придумать какой-то формат? Это люди, не имеющие никакого отношения к приватизации, они только появились, им от 20 до 30 лет».

Можно ввернуть формат, как они свое дело совершают, как они между собой соревнуются.

Если повара соревнуются, то, извините, неужели невозможно, чтобы предприниматели соревновались? Если подумать, просто нет запроса на это, а это люди, которые кормят сами себя, а еще есть и работники. И такие люди в обществе должны восприниматься больше и лучше, чем федеральные и региональные министры и люди, работающие в компаниях с госучастием. Потому что люди, работающие вот так, не понимают, что такое получить заработную плату и получить деньги от клиента.