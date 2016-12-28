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Транспорт и инфраструктура   28.12.2016 10:20:04

«Газели» ускользнули от «Платона»

Новое исследование обошлось казне в 10,8 млн. руб.
«Газели» ускользнули от «Платона»

С учетом затрат на администрирование рост сборов системы «Платон», если к ней подключить грузовики массой от 3,5 до 12 т, будет незначительным — особенно в сравнении с негативным общественно-политическим резонансом, сообщил изданию Ведомости директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаил Блинкин, автор исследования, заказанного Минтрансом.

Плата за причинение вреда федеральным дорогам (система «Платон») грузовиками массой от 12 т взимается с 15 ноября 2015 г. Минтранс рассматривал возможность распространения этой обязанности и на более легкие автомобили. ВШЭ в июне выиграла контракт на 10,8 млн руб. на исследование по этой теме от ФКУ «Ространсмодернизация» (подведомственное учреждение Минтранса) — «Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу «пользователь платит».

Результаты работ представлены заказчику, сообщил Блинкин Ведомостям. Работа была принята на научно-техническом совете, подтверждает представитель Минтранса. Росавтодор не ответил на запрос «Ведомостей».

Автомобилей категории N2 (по европейской классификации грузовики от 3,5 до 12 т, например Iveco EuroCargo, Mercedes-Benz Atego, Renault Midlum) в России чуть более 1 млн, рассказывает Блинкин. Как оказалось, почти все они принадлежат индивидуальным предпринимателям или просто гражданам, а не компаниям — в отличие от более тяжелых грузовиков (см. график), продолжает он. Собираемость платежа с таких собственников была бы ниже, чем с компаний, замечает Блинкин.

Более легкие грузовики наносят меньше вреда дороге, чем 12-тонники, поэтому тариф не может быть одинаковым для всех, продолжает Блинкин, но даже если посчитать по тарифу, действующему для тяжелых грузовиков, сборы составили бы порядка 5 млрд руб. в год, что не покроет расходов на администрирование.

С 12-тонников «Платон» при тарифе 1,53 руб./км собрал 16,7 млрд руб. за первый год работы. План на 2017 г. — 19,9 млрд руб., сейчас обсуждается повышение тарифа, который Минтранс предложил удвоить (проект постановления с повышением в феврале до 2,6 руб./км и в июне до 3,06 руб./км прошел общественное обсуждение). Текущие операционные расходы на поддержание системы составляют 51% от ежегодной платы государства оператору «Платона» — «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»), т. е. 5,4 млрд руб. Представитель РТИТС не комментирует исследование.
Транспорт и инфраструктура   28.12.2016 10:20:04   

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