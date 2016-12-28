«Газели» ускользнули от «Платона»

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С учетом затрат на администрирование рост сборов системы «Платон», если к ней подключить грузовики массой от 3,5 до 12 т, будет незначительным — особенно в сравнении с негативным
Плата за причинение вреда федеральным дорогам (система «Платон») грузовиками массой от 12 т взимается с 15 ноября 2015 г. Минтранс рассматривал возможность распространения этой обязанности и на более легкие автомобили. ВШЭ в июне выиграла контракт на 10,8 млн руб. на исследование по этой теме от ФКУ «Ространсмодернизация» (подведомственное учреждение Минтранса) — «Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу «пользователь платит».
Результаты работ представлены заказчику, сообщил Блинкин Ведомостям. Работа была принята на
Автомобилей категории N2 (по европейской классификации грузовики от 3,5 до 12 т, например Iveco EuroCargo,
Более легкие грузовики наносят меньше вреда дороге, чем
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Транспорт и инфраструктура 28.12.2016 10:20:04
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