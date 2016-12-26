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Транспорт и инфраструктура   26.12.2016 09:52:32

Московские дороги

О расширении дорожного строительства в столице «Ведомостям» рассказал представитель департамента строительства Москвы.
Московские дороги

Стоимостной объем дорожного строительства в 2016 году почти на треть превышают прошлогодние показатели — в 2015 г. столичные власти заключили контракты общей стоимостью 80,6 млрд руб. Среди разыгранных объектов — участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе, улично-дорожная территория Завода им. И. А. Лихачева и т. д.

Инвестиции в дорожное строительство выросли в разы, указывает руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев: например, в 2010 г. город вкладывал порядка 40 млрд руб. По его словам, по итогам года в городе планируется ввести более 100 км дорог — это рекордный показатель.

В следующем году правительство Москвы увеличит инвестиции и начнет строить больше объектов, говорит Бочкарев. Это, по его словам, связано в том числе с размораживанием крупных инфраструктурных проектов, которые правительство Москвы приостановило в 2015 г. из-за неопределенной экономической ситуации. Среди крупных объектов, которые планируется разыграть в 2017 г., — участки Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе общей стоимостью 20 млрд руб.; улично-дорожная сеть на территории Мневниковской поймы (11,2 млрд руб.); реконструкция Пресненской набережной (8,7 млрд руб.) и др.

Львиная доля капитальных расходов мэрии приходится на программу «Развитие транспортной системы г. Москвы»: в ближайшие годы на ее реализацию направят 1,27 трлн руб. — это более двух третей всей Адресной инвестиционной программ. Больше половины этих средств пойдет на строительство метро — 654 млрд руб., на дороги — 517,5 млрд руб. При этом расходы на дороги увеличиваются: если в 2016 г. бюджетные инвестиции на дорожное строительство составляли 108,3 млрд руб., то в будущем — уже 136 млрд руб.

«Объемы дорожного строительства в Москве сегодня продолжают оставаться одними из самых высоких в мире, уступаем только китайским мегаполисам», — говорил «Ведомостям» заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Он напоминает, что за шесть лет построено и введено около 500 км дорог. Это 13% всех дорог, четверть всех искусственных сооружений (мосты, развязки, тоннели, путепроводы) и треть всех надземных и подземных пешеходных переходов, которые были до 2010 г. «Мы полностью завершили реконструкцию основных развязок на МКАД и вылетных магистралей», — отмечает Хуснуллин. Это «очень важно для такого крупного мегаполиса, как наш», указывает он. «Это существенно улучшило дорожную ситуацию в Москве — на разных участках пропускная способность выросла от 20 до 40%», — объясняет Хуснуллин.

Москва остается крупнейшим в стране заказчиком строительства дорог. В начале года глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт сообщал, что Росавтодор (в отличие от Москвы. — «Ведомости») откажется от новых строительных дорожных проектов в 2016 г. Проект федерального бюджета на текущий год предусматривал 553 млрд руб. на финансирование Росавтодора. Но в итоге расходы были снижены на 8,6% — до 505 млрд руб. В частности, 97,2 млрд руб. должны были быть направлены на строительство федеральных дорог, а 248,5 млрд руб. — на их ремонт и содержание. Непрерывное снижение объемов строительства идет уже в течение 3,5 года подряд в сопоставимых ценах год к году. Это отражение негативных процессов в отрасли, говорит гендиректор РАСКа Николай Алексеенко.

Лидерами по дорожному строительству по-прежнему остаются «Мостотрест», АРКС, «Горизонт». Крупнейший подрядчик в Москве — «Мостотрест» — строит часть Северо-Восточной хорды, Северо-Западную хорду, трассу Солнцево — Бутово — Видное в новой Москве и др.
Транспорт и инфраструктура   26.12.2016 09:52:32   

Тэги: Москва, дороги

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