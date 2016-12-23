Российско-таджикская воздушная война

|
Министерство транспорта Таджикистана отменило рейсы российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России в ответ на приостановку полетов «Сомон Эйр» в ряд российских городов.
«В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса „Уральских авиалиний“, которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска», — пояснил Рахмонов.
Решение о закрытии рейсов вступает в силу в 12.00 местного времени (10.00 по Москве) в пятницу, 23 декабря.
Ранее в российском Минтрансе сообщили, что, так как Таджикистан не согласовал российскому авиаперевозчику «Ямал» полеты в страну из подмосковного аэропорта Жуковский, российская сторона в качестве ответной меры с 23 декабря приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы. Исключение составят Москва и
Транспорт и инфраструктура 23.12.2016 06:32:40
Написать комментарий
|