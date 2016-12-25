Кто везет, тому и везет

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Главное в новогодней экспресс-доставке — не испортить праздник. flickr.com
В этом признаются сами игроки этого рынка. Причина — отсутствие единой классификации тех видов деятельности, которые могут относиться к данной сфере, и закрытость компаний, не желающих обнародовать свои показатели. Между тем во всем мире, включая Россию, обороты логистических компаний постоянно увеличиваются, потому что растет экономическая активность потребителей, в том числе за счет развития
Предрождественские распродажи — самое горячее время для компаний, специализирующихся на
По данным аналитической компании J’son&Partners Consulting (J&P), по итогам прошлого года мировой рынок
Российский рынок
Как сообщают в Центре исследований SPSR Express, в 2015 г. объем аутсорсинговой логистики в России составлял около 50 млрд руб., это без учета доставки «Почтой России». Потенциальную емкость рынка, включающую весь аутсорсинг и затраты на собственную логистику компаний (содержание курьерских и экспедиторских служб), эксперты Центра оценивают в 118 млрд руб.
По признанию самих игроков, рынок
Окончание на стр. 15 èНо на освобождающееся место пришла
«К огромному сожалению, „Почта России“ стала слишком хорошо работать. Скорость доставки иностранных посылок в Россию сильно увеличилась, а стоимость снизилась на десятки процентов. Фактически почта стала очень хорошим альтернативным каналом доставки в нашу страну крупных коммерческих партий товаров. Этот канал не требует ни уплаты наложенных платежей, ни налога на добавленную стоимость. Таким образом, у российского ритейла не остается выбора, — комментирует Алексей Фёдоров, президент АКИТ. — Могу предположить, что в скором времени контейнерные поставки ощутят на себе давление очень сильного конкурента — „Почты России“. Весь
Логистическая поддержка
Столь бурно развивающийся сегмент не мог не привлечь к себе внимание регуляторов. Уже в январе—феврале 2017 г. Минпромторг планирует представить стратегию развития
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что соответствующая стратегия на период до 2020 г., должна быть принята до конца 2016 г. Документ планировалось выработать на основе комплексного анализа мнений с учетом сценарных прогнозов развития рынка. Как сообщает РИА Новости, в работе над этим проектом, кроме представителей власти, участвовали эксперты из Национальной ассоциации дистанционной торговли, Ассоциации компаний
Первый блок вопросов связан с мерами по развитию
Объем зарубежных заказов в структуре
Кто на новенького?
Если одна «рука» государства в виде Минпромторга намеревается упростить
«Подходы к налогообложению, к обложению пошлиной трансграничной электронной торговли должны быть такими же, как и в обычной торговле, а там нет никаких порогов, — цитирует слова чиновника агентство ТАСС. — Все понимают, что ситуация в мире изменилась. Посылки, отправляемые между странами, это уже не почтовые отправления, которые делает один человек другому. Это способ доставки товаров розничной торговли. Коммуникационные каналы и каналы доставки сейчас такие, что переслать чехол от телефона стало нормальной практикой, и это сравнимо с обычной покупкой в розничной сети».
Как сообщил в интервью ТАСС замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, его ведомство предлагает выделить
Эксперты рынка
В нашей стране тот сегмент, на который перевозчики возлагают особенные надежды, в перспективе может не оправдать этих ожиданий. Тем более что даже сейчас сами
В этой связи многие крупные логистические компании уже сейчас стремятся параллельно инвестировать средства в развитие новых направлений, наиболее интересным из которых является сфера HealthCare — перевозка и хранение медицинских препаратов и грузов, нуждающихся в специальных условиях хранения и транспортировке. По словам участников рынка, во всем мире этот сегмент сейчас развивается очень активно. В Европе и США компании уже тратят огромные суммы в строительство специальных складов и развитие сервисов по обработке и доставке отправлений такого характера. Весь вопрос теперь заключается только в том, насколько готов к этому российский рынок.
Юлия Земцова
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Транспорт и инфраструктура 25.12.2016 06:11:41
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