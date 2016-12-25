Кто везет, тому и везет

Главное в новогодней экспресс-доставке — не испортить праздник. flickr.com

В этом признаются сами игроки этого рынка. Причина — отсутствие единой классификации тех видов деятельности, которые могут относиться к данной сфере, и закрытость компаний, не желающих обнародовать свои показатели. Между тем во всем мире, включая Россию, обороты логистических компаний постоянно увеличиваются, потому что растет экономическая активность потребителей, в том числе за счет развития интернет-торговли . Причем у нас в стране объем интернет-продаж растет заметно быстрее, чем в среднем по планете — даже несмотря на постоянные угрозы правительства обложить этот сегмент дополнительными налогами.

Предрождественские распродажи — самое горячее время для компаний, специализирующихся на экспресс-доставке грузов. «Началом пикового сезона для нас традиционно является „черная пятница“. С этого дня и до окончания новогодних праздников мы доставляем наибольшее количество грузов. В этом году мы ожидаем рост числа отправлений на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказывает Карстен Хелссен, старший менеджер по связям с общественностью европейского подразделения компании UPS. По его словам, только на территории США на это время UPS наймет дополнительно 95 тыс. сотрудников.

По данным аналитической компании J’son&Partners Consulting (J&P), по итогам прошлого года мировой рынок экспресс-доставки вырос на 12% и составил $242 млрд. Как сообщают исследователи, в целом в этой отрасли присутствует более 581 тыс. компаний и работают более 2,4 млн человек. А крупнейшими компаниями экспресс-доставки на глобальном рынке выступают UPS, FedEx, Deutsche Post DHL, Yamato Holdings и TNTExpress.

Российский рынок экспресс-доставки показывает стабильный рост в 5% в год, и его объем, по данным J&P, в 2015 г. составил 54,6 млрд руб. В нашей стране эта отрасль экономики не так консолидирована: экспресс-перевозками по России занимается большое количество мелких игроков, которых измерить и посчитать крайне сложно.

Как сообщают в Центре исследований SPSR Express, в 2015 г. объем аутсорсинговой логистики в России составлял около 50 млрд руб., это без учета доставки «Почтой России». Потенциальную емкость рынка, включающую весь аутсорсинг и затраты на собственную логистику компаний (содержание курьерских и экспедиторских служб), эксперты Центра оценивают в 118 млрд руб.

По признанию самих игроков, рынок экспресс-перевозок в любой стране — это «зеркало», отражающее состояние экономики и взаимоотношения между другими субъектами предпринимательства. К примеру, одной из тенденций последнего времени, серьезно ударившей по бизнесу этих компаний, стало повсеместное распространение электронного документо­оборота. Если раньше бизнесмены из всех отраслей экономики были вынуждены пересылать друг другу бумажные договоры, счета, акты и прочие документы с помощью курьеров и почты, то теперь существенная часть этого сегмента попросту растворилась в новых технологиях.

Окончание на стр. 15 èНо на освобождающееся место пришла интернет-торговля . По прогнозам российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2016 г. объем этого сегмента должен составить 900 млрд руб. При этом, по данным АКИТ и J’son & Partners, объем импорта в этой области будет находиться на уровне 320 млрд руб., а число отправлений с товарными вложениями из зарубежных интернет-магазинов составит 230 млн единиц. Только лишь в первом полугодии 2016 г. количество входящих международных отправлений с товарным вложением выросло на 102%, а число заказов на внутреннем рынке увеличилось на 5%.

«К огромному сожалению, „Почта России“ стала слишком хорошо работать. Скорость доставки иностранных посылок в Россию сильно увеличилась, а стоимость снизилась на десятки процентов. Фактически почта стала очень хорошим альтернативным каналом доставки в нашу страну крупных коммерческих партий товаров. Этот канал не требует ни уплаты наложенных платежей, ни налога на добавленную стоимость. Таким образом, у российского ритейла не остается выбора, — комментирует Алексей Фёдоров, президент АКИТ. — Могу предположить, что в скором времени контейнерные поставки ощутят на себе давление очень сильного конкурента — „Почты России“. Весь фэшн-ритейл , не только интернет, но и оффлайн, будет использовать единственный канал доставки — почтовых логистических операторов».

Логистическая поддержка

Столь бурно развивающийся сегмент не мог не привлечь к себе внимание регуляторов. Уже в январе—феврале 2017 г. Минпромторг планирует представить стратегию развития интернет-торговли . Об этом заявил замдиректора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга РФ Никита Кузнецов. «Мы разрабатываем стратегию развития интернет-торговли и предполагаем, что в январе—феврале представим широкой общественности проект стратегии, который будет охватывать комплекс вопросов, необходимых для развития отрасли», — цитирует чиновника агентство РИА Новости.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что соответствующая стратегия на период до 2020 г., должна быть принята до конца 2016 г. Документ планировалось выработать на основе комплексного анализа мнений с учетом сценарных прогнозов развития рынка. Как сообщает РИА Новости, в работе над этим проектом, кроме представителей власти, участвовали эксперты из Национальной ассоциации дистанционной торговли, Ассоциации компаний интернет-торговли , представителей электронной коммерции, логистических и платежных операторов.

Первый блок вопросов связан с мерами по развитию интернет-торговли , снятию излишних барьеров и облегчению ведения бизнеса отечественными компаниями. По замыслу чиновников, игрокам этого рынка должна оказываться «логистическая поддержка», а также должны быть упрощены процедуры приема и возврата товара. Цель нововведений — повысить доверие при платежах в дистанционной торговле. Во втором блоке стороны определили условия создания равной конкурентной среды для российских и зарубежных интернет-компаний .

Объем зарубежных заказов в структуре интернет-торговли год за годом, действительно, очень существенно растет. По данным АКИТ, если в 2010 г. заказы в российских интернет-магазинах составляли 92% всех совершенных покупок, то к 2016 г. их доля снизилась до 65%. Соответственно на покупки, сделанные нашими соотечественниками за рубежом, в настоящее время приходится уже более трети заказов, совершенных онлайн.

Кто на новенького?

Если одна «рука» государства в виде Минпромторга намеревается упростить онлайн-шопинг для россиян, то другая — в виде Министерства финансов планирует ужесточить налоговое регулирование данного сегмента. По мнению замглавы Минфина Ильи Трунина, трансграничная интернет-торговля должна облагаться такими же налогами и пошлинами, как и обычная.

«Подходы к налогообложению, к обложению пошлиной трансграничной электронной торговли должны быть такими же, как и в обычной торговле, а там нет никаких порогов, — цитирует слова чиновника агентство ТАСС. — Все понимают, что ситуация в мире изменилась. Посылки, отправляемые между странами, это уже не почтовые отправления, которые делает один человек другому. Это способ доставки товаров розничной торговли. Коммуникационные каналы и каналы доставки сейчас такие, что переслать чехол от телефона стало нормальной практикой, и это сравнимо с обычной покупкой в розничной сети».

Как сообщил в интервью ТАСС замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, его ведомство предлагает выделить интернет-торговлю в отдельную категорию с собственным законодательством и прописать под него отдельные рекомендации Всемирной торговой организации. Давыдов напомнил, что в России эти товары отнесены к категории «для личного пользования», и принятые лимиты стоимости являются самыми большими в мире: 1 тыс. евро или 31 кг в месяц без уплаты пошлины. Теперь чиновники из ФТС предлагают понизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных на иностранных интернет-сайтах , с 1 тыс. евро до 22 евро в течение одного месяца и облагать все посылки НДС в соответствии с таможенными кодами.

Эксперты рынка экспресс-перевозок сходятся во мнении, что усложнение таможенных процедур и как результат — увеличение общей стоимости интернет-покупки для конечного потребителя может привести к существенному снижению темпов роста российского рынка онлайн-торговли . Особенно сейчас, когда кризисные явления в экономике еще не преодолены.

В нашей стране тот сегмент, на который перевозчики возлагают особенные надежды, в перспективе может не оправдать этих ожиданий. Тем более что даже сейчас сами интернет-торговцы в своей работе предпочитают сотрудничать сразу с несколькими логистическими фирмами, чем немало способствуют усилению и без того жесткой конкуренции на российском рынке услуг по экспресс-доставке .

В этой связи многие крупные логистические компании уже сейчас стремятся параллельно инвестировать средства в развитие новых направлений, наиболее интересным из которых является сфера HealthCare — перевозка и хранение медицинских препаратов и грузов, нуждающихся в специальных условиях хранения и транспортировке. По словам участников рынка, во всем мире этот сегмент сейчас развивается очень активно. В Европе и США компании уже тратят огромные суммы в строительство специальных складов и развитие сервисов по обработке и доставке отправлений такого характера. Весь вопрос теперь заключается только в том, насколько готов к этому российский рынок.

Юлия Земцова





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