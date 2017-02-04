2017 оттенков серого

Мировой прогноз МВФ можно даже станцевать. flickr.com by International Monetary Fund

Трамп как черный лебедь

Оптимизм хорош, когда заявляется сразу и без оговорок. Доклад начинается с фразы, не дающей сомнений в том, что весь документ мажорный: «После вялого прироста в 2016 году экономическая активность в 2017 и 2018 годах, по прогнозам, ускорится, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах». Дальше, как положено, следуют фразы-страховки : «Однако прогнозы сопряжены с широким разбросом возможных результатов ввиду неопределенности в отношении курса экономической политики будущей администрации США и ее глобальных последствий. Предположения, положенные в основу прогноза, должны быть конкретизированы ко времени апрельского выпуска „Перспектив развития мировой экономики“ 2017 г., когда будет бóльшая ясность относительно экономической политики США и ее последствий для мировой экономики».

Тем не менее авторы доклада оставили неизменными прогнозируемые показатели мирового роста. Предыдущая версия, напомним, была опубликована в октябре. Но на этом фоне скорректированы ожидаемые показатели по ряду развитых стран: США (прогноз улучшен на 0,1% — до 2,3%), в Китае (на 0,3% — до 6,5%), в Японии (на 0,2% — до 0,8%). Касательно России МВФ уже смилостивился над нею в октябре, прогноз был тогда улучшен (прогнозировалось падение ВВП страны за 2016 г. на 0,8%, цифра сократилась до 0,6%), в этом году в России предполагается рост на 1,1%, в 2018 г. — на 1,2%. Таким образом, МВФ констатирует, что Россия перешла от спада к вялому росту, который с учетом условности статистики и других факторов можно назвать стагнацией, а в остальном Россия и регион СНГ интересует экспертов МВФ мало.

Главное для МВФ — понять, куда движется команда Дональда Трампа. Видимо, МВФ полагает, что Трамп принесет нестабильность, поэтому Фонд прогнозирует рост цен на нефть, средняя цена составит 51,2 долл. за баррель, это чуть выше, чем ожидалось в октябре. Тем не менее команде Трампа сделан должный реверанс: «Прогноз исходит из предположения об изменении курса экономической политики при новой администрации США и его глобальных вторичных эффектах. Фонд ждет появление некоторого краткосрочного бюджетного стимула и нормализации денежно-кредитной политики. Этот прогноз соответствует более крутой кривой доходности в США, повышению курсов акций и значительному повышению курса доллара США после выборов 8 ноября. Этот прогноз также предусматривает повышение цен на нефть после соглашения между членами ОПЕК и несколькими другими крупными производителями об ограничении предложения».

МВФ подчеркивает, что «темпы мировой активности могут ускориться в большей степени, если в США или Китае меры стимулирования экономики окажутся более масштабными, чем ожидается сейчас».

Заметные негативные риски несут переход к политике замкнутости и к протекционизму, ужесточение глобальных финансовых правил, которые могут усугубить слабость балансов предприятий в разных странах зоны евро и в ряде стран с формирующимся рынком, возросшая геополитическая напряженность и более серьезное замедление роста в Китае, написано в документе.

Насчет протекционизма — чего еще ждать от МВФ (опять же камешек в огород Трампа, который шел на выборы под лозунгом протекционизма). Такой же банальностью можно считать оглядку на Китай.

Желаемое и действительное

Согласно новому прогнозу МВФ, рост в развитых странах составит 1,9% в 2017 г. и 2,0% в 2018 г., что соответственно на 0,1 и 0,2 процентного пункта выше, чем в прошлом прогнозе. МВФ всякий раз оговаривается, что цифра сильно зависит от политики, которая будет принята новой администрацией США, и именно прогнозы по экономике США — самое неблагодарное дело. МВФ не­охотно констатирует, что пришлось поднять прогнозы и для Великобритании, несмотря на итоги голосования по Брексит.

По логике МВФ, факт, что население проголосовало за выход из ЕС, должен был разрушить систему экономических сдержек и противовесов, но в реальности показатели Великобритании в конце 2016 г. выросли, так что и на начавшийся год эта страна получила бонус в виде более высокого и оптимистичного прогноза. Наверное, пример Брексит — самый яркий из числа тех, что иллюстрируют не столь сильное влияние политики на экономику, как об этом думает МВФ. Или не такого влияния, как ожидает МВФ, исходя из своих шаблонов, штампов и представлений об идеальном мире.

Хороший пример того, что МВФ слабо представляет себе ситуацию, например, в Китае, содержится вот в этом пассаже: «Продолжающееся использование Китаем мер стимулирования экономики при дальнейшем быстром росте кредита и медленном прогрессе в решении проблемы долга предприятий, особенно в ужесточении бюджетных ограничений государственных предприятий, повышает риск более резкого замедления роста или дестабилизирующей корректировки. Эти риски усугубляются давлением, создаваемым оттоком капитала, особенно в менее стабильных внешних условиях».

Иными словами, в МВФ могли бы написать, что не имеют инсайда от руководства Китая, что логика принятия решений в этой стране не изучена (или изучена, и признано, что она не поддается прогнозированию), и честно признаться в том, что Китай остается главным источником нестабильности в мировой экономике. Вместо этого предлагается набор слов, на который реальному инвестору ориентироваться сложно (он годится разве что для прогнозов политологов со слабым уровнем ответственности за последствия).

О пользе мигрантов

Риски МВФ видит, как мог бы уже понять внимательный читатель, из-за того, что ряд стран разочаровался в так называемой интеграции и принялся играть в сепаратизм и протекционизм, что с точки зрения МВФ, безусловно, плохо (а с точки зрения стран, наверное, хорошо): «Политические изменения подчеркивают разрушающийся консенсус относительно выгод международной экономической интеграции. Возможное увеличение глобальных дисбалансов в сочетании с резкими изменениями курсов валют, если таковые возникнут в ответ на серьезные перемены в экономической политике, могут еще более усилить протекционистское давление. Растущие ограничения на мировую торговлю и миграцию негативно сказались бы на производительности и доходах, а также оказали бы непосредственное воздействие на настроения участников рынка».

Давайте прочитаем это еще раз, потому что слово «миграция» здесь упоминается впервые, и, по мнению МВФ, ограничение миграции негативно влияет на все — курсы валют, настроения инвесторов и пр. Понятно, что подразумевается здесь Трамп с его стеной по границе с Мексикой, но кто сказал, что здесь нет камня в огород стран, которые выдвигают сомнения в полезности принять неограниченное число беженцев из Африки и Ближнего Востока? С другой стороны, если бы МВФ потрудился объяснить, как приток мигрантов из воюющей Сирии улучшает настроения инвесторов, цены бы не было такому исследованию.

Раз прозвучали слова осуждения в адрес тех, кто не дает мигрантам ехать туда, куда им угодно (кстати, а как визовый режим ЕС и России вредит экономике ЕС? А ведь должен, по этой логике), стоит ждать появления пассажа о недостаточности реформ как факторе риска, поскольку наряду со «свободной торговлей» реформы являются излюбленной либеральной мантрой. Есть они или их нет, нужны они или нет — неважно, но они всегда «недостаточны».

«В тех странах с развитой экономикой, где балансы остаются неблагополучными, продолжительный недостаточный спрос частного сектора и недостаточное продвижение реформ (в том числе по восстановлению балансов банков) могут привести к постоянно более низким темпам роста и инфляции, что негативно скажется на динамике долга», — написано в документе.

Впрочем, было бы неразумно ограничиться критикой доклада МВФ, в числе указанных рисков есть и разумные замечания, например, такие: «Высокая задолженность предприятий, падающая рентабельность, слабые банковские балансы и недостаточные резервы означают, что страны все еще уязвимы по отношению к ужесточению мировых финансовых условий, развороту потоков капитала и последствиям резких снижений курсов своих валют для балансов. Во многих странах с низкими доходами низкие цены на биржевые товары и ориентированная на рост политика сократили бюджетные резервы и в некоторых случаях привели к нестабильной экономической ситуации, повысив уязвимость к дальнейшим внешним шокам».

Нежданные меры

Но риски рисками, а МВФ, как мы отметили еще в начале, верит в будущее и преисполнен оптимизма. Его питает надежда на эффективность сочетания мягкой денежной политики бюджетной поддержки экономики, т. е. именно на то сочетание инструментов экономической политики, которое продемонстрирует администрация Трампа: «В тех странах с развитой экономикой, где разрывы объемов производства являются отрицательными, а давление заработной платы слабым, риск устойчиво низких темпов инфляции (или в некоторых случаях, дефляции) сохраняется. Поэтому денежно- кредитная политика должна оставаться мягкой и при необходимости опираться на нетрадиционные стратегии. Но мягкая денежно-кредитная политика сама по себе не может в достаточной мере увеличить спрос, поэтому бюджетная поддержка, тщательно учитывающая имеющиеся возможности и ориентированная на меры, которые защищают наиболее уязвимые группы населения и улучшают среднесрочные перспективы роста, по-прежнему необходима для усиления динамики. В случаях, когда бюджетную корректировку отложить невозможно, ее темпы и структуру следует подогнать таким образом, чтобы уменьшить негативное воздействие на производство».

Так что же собой представляет Трамп: угрозу или надежду для мировой экономики? МВФ, как видим, дает ответы на любой вкус.

Безусловно, структурные реформы упоминаются и тут. Они «могут противодействовать снижению потенциальных темпов роста, в том числе мерами по увеличению коэффициента участия в рабочей силе, стимулированию инвестиций в развитие навыков, повышению эффективности процесса заполнения рабочих мест на рынках труда, либерализации доступа к закрытым профессиям, содействию динамизму и инновациям на рынках продукции и услуг, стимулированию инвестиций предприятий, в том числе в НИОКР». МВФ отмечает, что без структурных реформ не будет роста. А ведь именно это и заявляется.

Как помочь жертвам глобализации

МВФ в финале документа начинает противоречить сам себе, что, впрочем, случается, а именно предлагает странам помогать тем, кто пострадал от открытой торговли.

«В условиях вялого роста и ограниченных возможностей политики во многих странах, в некоторых областях требуется продолжение многосторонних усилий, с тем чтобы свести к минимуму риски для финансовой стабильности и обеспечить глобальное повышение уровня жизни. Эти действия должны предприниматься одновременно по ряду направлений. Для более широкого распределения долгосрочных выгод от экономической интеграции директивные органы должны обеспечить принятие целенаправленных инициатив в целях помощи тем, кто пострадал от открытости для торговли, и содействия их возможностям трудоустройства в тех отраслях экономики, которые расширяются», — сказано в документе.

Противоречие в том, что практически по всему тексту доклада как раз закрытость и протекционизм объявлялись главными источниками риска. Конечно, здесь мы видим следы работы над докладом специалистов из разных «лагерей», и довольно небрежную редактуру. Понятно, что редактура должна была привести читателя к известной мысли, что глобализация — это вообще-то хорошо, но конкретный фермер может пострадать, и поэтому правительство должно его научить чему-то другому. Судя по статистике американской безработицы, это всего лишь иллюзия.

В мировой экономике МВФ видит наступающие перемены и оценивает их по-разному . Особенно запоминаются несколько ловких эпитетов к слову «рост» и загадочные чрезвычайные меры бюджетной «поддержки» смягчения финансовой политики. Мир может в самом деле столкнуться с вызовами, которые потребуют напряжения сил и от политиков, и от экономистов, и большой вопрос, готовы ли к этому экономические школы. Вполне возможно, что «идеальный шторм» уже начался.

Алексей Морозов



