Главное — вовремя отозвать

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Многократно встречать Новый год (по мере обновления соответствующих прогнозов) — часть профессии прогнозистов. Вячеслав Прокофьев / ТАСС
ЦБ РФ проанализировал инструменты, с помощью которых это делается, и пришел к выводу, что старое доброе наблюдение за кассовым разрывом работает неплохо, но есть нюансы. Исследование опубликовано на сайте регулятора. Специалисты сделали свои выводы, изучив финансовый сектор и реальную экономику 25 стран на протяжении 10 лет.
Дело в синергии
Текст носит название «Определение фазы кредитного цикла в реальном времени в странах с формирующимися рынками», авторы — Елена Дерюгина и Алексей Пономаренко. Общий вывод такой: если к проверенным методам добавить иные, также известные, но обычно используемые в отрыве один от другого, индикаторы, точность предсказания банковских кризисов повысится: «Наши результаты подтверждают применимость стандартного показателя кредитного разрыва для этих целей. Устойчивость результатов, получаемых в реальном времени, может потенциально (и с риском излишней минимизации необъясненной компоненты моделей) быть повышена за счет использования показателей темпа роста ВВП, банковских „небазовых“ обязательств, доли финансового сектора в ВВП, а также (в меньшей степени) изменения коэффициента обслуживания долга», — сказано в преамбуле.
Иными словами, беда заключается, скорее, в абсолютизации того или иного метода наблюдения.
Их бы применять в комплексе. Неужели до этого прежде не могли додуматься? Конечно, и могли, и додумывались, но важны детали, например, какие инструменты сливать с другими, а какие смешивать так же вредно, как огурцы и молоко.
Абсолютный Базель
Главное в работе центробанкира — правильно определить так называемую фазу кредитного цикла,
Эта абсолютизация понравилась не всем, в экспертном сообществе шли и идут дискуссии, стоит ли называть кризисом всякую ситуацию, при которой у банков «слишком много» долгов. Авторы исследования решили пока не ставить под сомнение сам принцип Базеля III, а посмотреть, с какого момента это пресловутое отклонение от среднего начинает становиться действительно критичным: «Результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что надежность индикатора кредитного разрыва может быть улучшена при его использовании в комбинации с альтернативными показателями в рамках системы раннего предупреждения. Интерес к таким дополнительным показателям также обусловлен необходимостью получать сигнал достаточно рано, чтобы учесть срок реализации повышения антициклической надбавки».
Рассмотрели 2008 год
Ранее предупреждение кризисов — часто встречающаяся дефиниция в экономических сочинениях, в исследовании ЦБ ей придана конкретика, ранние методы должны давать сигнал о неполадках в экономике за год.
«Для того чтобы антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала была введена до перехода к рецессирующей фазе кредитного цикла, индикаторы раннего предупреждения должны давать сигнал по крайней мере за один год до поворотной точки».
Помимо собственно оценки закредитованности банков, в абсолютном выражении или относительно ВВП, используются такие вспомогательные инструменты:
соотношение ситуации в банковской сфере с обстановкой в реальном секторе. Скажем, если падают только банки, а экономика растет, это одна история. Это говорит о проблеме только в финансовой сфере. Если падают все, значит, всех и спасать. Наконец, если растут банки при стагнирующем реальном секторе, это говорит о том, что на финансовом рынке надувается «пузырь», который рано или поздно ударит и по реальному сектору;
коэффициент обслуживания долга (DSR). Если долг обслуживается, но это дается слишком тяжело, высокой ценой, это плохой признак;
рост банковских «небазовых» обязательств. Это — о том, что банки, если увлекутся, начнут выполнять несвойственные им функции, а это может стать опасным для их профильного бизнеса. Интересно, как этот параметр применять в России;
увеличение вклада финансового сектора в рост ВВП (косвенно отражающий рост прибыли банков) — это может быть связано с принятием дополнительных рисков и, следовательно, является хорошим индикатором для прогнозирования финансовых рисков.
После того, как данные по ряду стран с развивающейся экономикой за 10 минувших лет (до 2015 г.) загнали в математический алгоритм, учитывающий как базовый параметр, так и дополнительные, оказалось, что кризис 2008 г. модель увидела хорошо. Значит, она работает, сделали вывод в ЦБ.
«Наши результаты подтверждают, что стандартный индикатор кредитного разрыва может быть использован в реальном времени в целях проведения макропруденциальной политики. В то же время его надежность может потенциально (и с риском излишней минимизации необъясненной компоненты моделей) быть повышена за счет использования показателей темпа роста ВВП, банковских „небазовых“ обязательств, доли финансового сектора в ВВП, а также (в меньшей степени) изменения коэффициента обслуживания долга», — говорится в финале исследования.
Что можно сказать по этому поводу? Всегда ли исследователь, видя, что его модель работает на этапе минувшего, может быть уверен, что она сработает и в будущем? Является ли критическим фактором то, что исследователь знает (как бы он ни старался об этом забыть), что, собственно, случилось в прошлом, а это может влиять на интерпретацию результатов?
Это все Барак Обама
Давайте мысленно вернемся назад. Кризис 2008 г. предсказать не удалось, хотя в принципе все методики, которыми оперируют исследователи сейчас, уже были. В одной из статей, которая появилась по горячим следам, прямо говорилось, что «
В итоге появилась статья сотрудников Центра стратегических оценок и прогнозов, в которой разбирались методики предсказаний, их изъяны и возможности. Общий вывод: да, кризис прохлопали, но не все так плохо. Давайте посмотрим, что именно не так плохо.
Источник проблем авторы исследования видели в деятельности ФРС США. Приводим цитату из этого исследования, которая вполне могла красоваться в популярной газете: «В настоящее время степень виртуальности мировой финансовой системы равна 97,5%: 2,5% — это реальная стоимость, остальное — бумага с зелеными лицами американских президентов, а также безналичные и электронные деньги. Тем не менее американский доллар продолжает играть основную роль в мировой финансовой системе. Американцы по этому поводу шутят — „Доллар — самая худшая резервная валюта в мире, не считая остальных“. Его доля в мировых резервах сейчас около 60%…. Поскольку в настоящее время американский доллар — это в значительной степени виртуальная валюта, поддерживаемая не только экономическими инструментами, в частности военной мощью вооруженных сил США, в мировой системе периодически возникают различные дисбалансы и несоответствия».
Основная вина за них объективно лежит на ФРС США, продолжающей извлекать выгоду от печатанья и распространения по миру ничем не обеспеченного доллара.
Военная мощь США,
Увы, кажется, так. Раскритиковав еще и российское правительство за то, что оно не дало в кризис преференций «Газпрому» (?), авторы делают в середине исследования вывод, после которого чтение текста можно и прекратить: «Заниматься прогнозированием кризисных явлений можно только тогда, когда более четко представляешь, как реально функционирует система, какова ее целевая функция».
И как бы так и есть, но в то же время понятно, что с таким подходом лучше просто отказаться от прогнозирования.
Недостаток воображения
Намного интереснее почитать отчет, который еще в 2009 г. направили правительству Великобритании специалисты из Лондонской школы экономики, в том числе профессор LSE, член комитета по монетарной политике Банка Англии Тим Бесли и исследователь правительственной политики Питер Хеннесси, объясняя свою беспомощность.
«Неспособность предсказать сроки, масштаб и серьезность кризиса и предотвратить его имеет под собой много причин, однако главная — это нехватка коллективного воображения у ярчайших умов как в Великобритании, так и по всему миру, которое бы помогло понять риски существующей системы в целом», — говорилось в документе.
Это письмо особенно внимательно изучала королева Елизавета, которая потеряла треть личных сбережений в конце 2008 г.
Версия британских ученых хотя бы изящна. В России в 2009 г. говорили, что во всем виноват Росстат, который дает плохие данные для анализа, и указывали на еще более экзотические факторы. Так, помнится, что на круглом столе, который организовал ФБК, выступал академик РАН Револьд Энтов, и вот что он говорил: «Как мне жаловался мой коллега из США, крайне небольшое количество финансистов понимают эти сложные инструменты и знают, какие риски они несут. Проблемы начались
Вот, говорили это коллеги из США, а звучит, как будто излагает старое поколение советских экономистов. Где ж сейчас хорошего слесаря возьмешь, все в гаджетах, на завод никого не загонишь, жалуются они.
На коне смотрелся лишь тогдашний глава ЦСР Михаил Дмитриев. Считается, что он
Игорь Николаев из ФБК на том круглом столе резюмировал: «Главная причина молчания или ошибок экономистов в том, что в России нет спроса на качественные и достоверные прогнозы. Мы сами не раз сталкивались с коррупционными тендерами на проведение экономических экспертиз и видели, как побеждают в этих конкурсах далеко не лучшие консультанты».
«Я же говорил»
От всего этого печаль. С одной стороны, экономику делают люди, и связь так называемых законов экономики с поведением людей очевидна. Можно поверить и в то, что не осталось специалистов, и в то, что глупое правительство заказывает исследования и прогнозы у глупых ученых, хотя на каждом шагу есть ученые умные, и в то, что в ФРС сидят и думают, как бы России навредить, но все это отдает
Есть и
А то мы все удивляемся, как рубль может укрепляться при падающей экономике и сжимающемся бюджете? Как? А вот так — на потоке горячих денег, валюты нерезидентов (и, может быть, не только нерезидентов), предъявляющих спекулятивный спрос на рубли, чтобы с высоким доходом вывести обратно в валюту. У нас быстро нарастает участие нерезидентов на всех сегментах финансового рынка (кроме облигаций, но зато, особенно, в деривативах).
Миркин далее поясняет, что рубль держится на «кэрри трейд»: «А что потом?
При первых признаках
«Невозможно верить „крепкому рублю“, невозможно уверовать в его „стабилизацию“, нельзя не видеть, что он опять переоценен и мешает росту, противостоит росту экономики», — заканчивает свой апокалипсис Миркин.
Каждый
Если очень кратко, суть в том, что дела в экономике России плохи, но она будет стоять, пока на нее не дунет извне. Чуть позже, отвечая на вопрос, когда же дунет, Миркин написал — в любой момент. Это, конечно, лучше, чем просто полагаться на злую волю ФРС, и несколько модернизирует дмитриевское «кризис все равно случится даже без внешнего воздействия», но, согласитесь, все это мало что дает для понимания будущего. Если ничего не произойдет, значит, не дунуло. Если произойдет — «я же говорил». Давайте поэтому просто последим за тем, что случится в первом полугодии. А от ЦБ ждать прогноза не приходится просто потому, что опубликованный прогноз регулятора — фактор влияния на рынок, и ЦБ так поступать не будет. Там, может, все знают, но не скажут.
Алексей Морозов
Сценарии и прогнозы 04.02.2017 08:46:20
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