Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

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Пакет в размере 19,5% акций «Роснефти» был продан консорциуму в составе Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от «Роснефтегаза» на 18,5 миллиарда рублей). Консорциум может перепродать часть выкупленных акций, пояснили источники. Наиболее вероятный кандидат — еще один арабский фонд; один из источников отметил, что войти в капитал «Роснефти» очень хотел Mubadala.
Перед приватизацией «Роснефть» вела переговоры со многими фондами, компаниями и финансовыми институтами из Европы, Америки и Азии. Предпочтение консорциуму было отдано потому, что он готовы были быстро заплатить, объяснял
Кто из акционеров может продать часть пакета, собеседники «Ведомостей» не сообщили. При этом знакомый
К только что проданному пакету сохраняется очень большой интерес, поясняют все три собеседника издания, и причин этому несколько. В частности, после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран дорожает нефть; кроме того, «Роснефть» поменяла дивидендную политику: теперь компания будет платить акционерам 35% чистой прибыли вместо 25%, рассказывает один из собеседников.
Также газета ссылается на мнение Morgan Stanley о том, что при новом президенте США Дональде Трампе могут быть отменены санкции против РФ, и это тоже подогревает интерес к российским активам. Представители QIA, Glencore и Mubadala не ответили на запросы «Ведомостей», представитель «Роснефти» отказался от комментариев.
Сценарии и прогнозы 26.12.2016 09:18:18
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