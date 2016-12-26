Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

Пакет в размере 19,5% акций «Роснефти» был продан консорциуму в составе Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от «Роснефтегаза» на 18,5 миллиарда рублей). Консорциум может перепродать часть выкупленных акций, пояснили источники.

Перед приватизацией «Роснефть» вела переговоры со многими фондами, компаниями и финансовыми институтами из Европы, Америки и Азии. Предпочтение консорциуму было отдано потому, что он готовы были быстро заплатить, объяснял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — согласно директиве правительства, деньги от сделки нужно было перечислить в бюджет до конца декабря.

Кто из акционеров может продать часть пакета, собеседники «Ведомостей» не сообщили. При этом знакомый топ-менеджеров «Роснефти» сказал, что цена продажи из-за изменившейся конъюнктуры должна быть выше. Но обычно инвесторы в таких крупных сделках не ведут себя как спекулянты, а инвестфонды ждут продолжительный период, перед тем как зафиксировать прибыль, отметил портфельный управляющий Asset Management Сергей Вахрамеев.

К только что проданному пакету сохраняется очень большой интерес, поясняют все три собеседника издания, и причин этому несколько. В частности, после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран дорожает нефть; кроме того, «Роснефть» поменяла дивидендную политику: теперь компания будет платить акционерам 35% чистой прибыли вместо 25%, рассказывает один из собеседников.

Также газета ссылается на мнение Morgan Stanley о том, что при новом президенте США Дональде Трампе могут быть отменены санкции против РФ, и это тоже подогревает интерес к российским активам. Представители QIA, Glencore и Mubadala не ответили на запросы «Ведомостей», представитель «Роснефти» отказался от комментариев.