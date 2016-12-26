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Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

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Сценарии и прогнозы   26.12.2016 09:18:18

Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

«Ведомости» пишут, что консорциум покупателей акций «Роснефти» может часть их перепродать.
Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

Пакет в размере 19,5% акций «Роснефти» был продан консорциуму в составе Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от «Роснефтегаза» на 18,5 миллиарда рублей). Консорциум может перепродать часть выкупленных акций, пояснили источники. Наиболее вероятный кандидат — еще один арабский фонд; один из источников отметил, что войти в капитал «Роснефти» очень хотел Mubadala.

Перед приватизацией «Роснефть» вела переговоры со многими фондами, компаниями и финансовыми институтами из Европы, Америки и Азии. Предпочтение консорциуму было отдано потому, что он готовы были быстро заплатить, объяснял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — согласно директиве правительства, деньги от сделки нужно было перечислить в бюджет до конца декабря.

Кто из акционеров может продать часть пакета, собеседники «Ведомостей» не сообщили. При этом знакомый топ-менеджеров «Роснефти» сказал, что цена продажи из-за изменившейся конъюнктуры должна быть выше. Но обычно инвесторы в таких крупных сделках не ведут себя как спекулянты, а инвестфонды ждут продолжительный период, перед тем как зафиксировать прибыль, отметил портфельный управляющий Asset Management Сергей Вахрамеев.

К только что проданному пакету сохраняется очень большой интерес, поясняют все три собеседника издания, и причин этому несколько. В частности, после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран дорожает нефть; кроме того, «Роснефть» поменяла дивидендную политику: теперь компания будет платить акционерам 35% чистой прибыли вместо 25%, рассказывает один из собеседников.

Также газета ссылается на мнение Morgan Stanley о том, что при новом президенте США Дональде Трампе могут быть отменены санкции против РФ, и это тоже подогревает интерес к российским активам. Представители QIA, Glencore и Mubadala не ответили на запросы «Ведомостей», представитель «Роснефти» отказался от комментариев.
Сценарии и прогнозы   26.12.2016 09:18:18   

Тэги: Роснефть, консорциум, акции, перепродажа

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