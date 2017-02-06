В первом полугодии ЦБ не снизит ставку

Мы считаем, что главная внутренняя причина ужесточения риторики связана со снижением потенциала догоняющего роста в России после того, как Росстат повысил оценку роста ВВП за 2015—2016 гг. Главной же внешней причиной является усиление неопределенности в мире на фоне роста протекционистских настроений и усиления неопределенности в отношении бюджетной/монетарной политики в США.

Более того, мы считаем, что явное предупреждение по поводу снижения вероятности понижения ставки, судя по всему, адресовано иностранным инвесторам, готовым сейчас к покупке активов на ожиданиях дальнейшего понижения ставки.

Кроме того, несмотря на попытки властей предотвратить укрепление российской валюты курс рубля продолжает торговаться на уровне 59–60 руб./$.

Таким образом, комментарий ЦБ следует рассматривать как вербальную интервенцию. Следующее заседание совета директоров назначено на 24 марта 2017 г. Исходя из комментария ЦБ, мы не ожидаем понижения ставки.