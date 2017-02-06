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Сценарии и прогнозы   06.02.2017 11:51:45

В первом полугодии ЦБ не снизит ставку

ЦБ привлекает иностранные инвестиции в рублевые активы.
В первом полугодии ЦБ не снизит ставку

Мы считаем, что главная внутренняя причина ужесточения риторики связана со снижением потенциала догоняющего роста в России после того, как Росстат повысил оценку роста ВВП за 2015—2016 гг. Главной же внешней причиной является усиление неопределенности в мире на фоне роста протекционистских настроений и усиления неопределенности в отношении бюджетной/монетарной политики в США.

Более того, мы считаем, что явное предупреждение по поводу снижения вероятности понижения ставки, судя по всему, адресовано иностранным инвесторам, готовым сейчас к покупке активов на ожиданиях дальнейшего понижения ставки.

Кроме того, несмотря на попытки властей предотвратить укрепление российской валюты курс рубля продолжает торговаться на уровне 59–60 руб./$.

Таким образом, комментарий ЦБ следует рассматривать как вербальную интервенцию. Следующее заседание совета директоров назначено на 24 марта 2017 г. Исходя из комментария ЦБ, мы не ожидаем понижения ставки.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка
Сценарии и прогнозы   06.02.2017 11:51:45   

Тэги: ЦБ, рубль, ставка, иностранные инвесторы

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