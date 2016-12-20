Инновационное образование

Герман Греф уверен: обширность знаний вторична, они устаревают, и их приходится наверстывать самостоятельно; главное, в чем заинтересованы

Навыки ценнее знаний

«Чем мы страдаем? Это переполненность знаниями и недостаток навыков в обучении. Мы как работодатель в первую очередь хотим получать людей с навыками, потому что обширность знаний сегодня является вторичной», — уверен Герман Греф. По его словам, сейчас в мире существует огромное количество возможностей в короткий период времени получить доступ к знаниям, поэтому именно навыки являются критически важной оценкой качества образования. «Люди в конечном итоге получают деньги за навыки, а не за объем знаний», — пояснил Греф.

Компетенции в области профессиональных знаний в условиях бурного роста технологий быстро устаревают, уверен глава Сбербанка: «Если три года назад мы обсуждали с руководителями вузов большую потребность в специалистах, которые только появлялись на рынке, и нам казалось, что этих специалистов будет требоваться огромное количество, то сегодня мы видим, что появились технологии, которые позволяют значительно уменьшить объем требований. Сейчас мы начинаем обсуждать уже подготовку новой категории людей. Здесь самое важное — не попытаться угадать будущее через 10 или 20 лет, а, наверное, создать очень близкую связь между работодателями и вузами».

Как рассказал Герман Греф, Сбербанк как один из крупнейших в РФ работодателей столкнулся с рядом проблем при трудоустройстве людей. Главная из них заключается в том, что выпускники вузов редко работают по специальности. «Очень мало людей, которые работают по специальности. Люди тратят 5–6 лет на обучение в вузе и потом работают в сфере, далекой от того, во что они инвестировали свое время. Конечно, здесь можно рассуждать на тему того, что высшее образование дает способность и подход к самообучению, потом человек учится всему сам, но, наверное, это все-таки будет полуправдой», — добавил Греф. Поэтому, по его мнению, в российском образовании в школах и в вузах следует уделить особое внимание навыкам, которые могут быть потом востребованы на работе.

Глава Сбербанка также остановился на разделении навыков на две общепринятые в мире категории — hard skills и soft skills. «Это профессиональные навыки в совершенно конкретной среде и навыки, которые считаются универсальными и значимость которых в современном мире только возрастает», — пояснил он. В результате Сбербанк выделил шесть новых компетенций для сотрудников: это решение проблем и принятие решений, управление конечным результатом и ответственность, инновационность, клиентоцентричность, коллаборативность, или управление командами и управление собой, в основе которых лежит эмоциональный интеллект.

Онлайн-образование

В последние несколько лет в мире сформировался рынок онлайн-образования . Он в значительной степени позволяет заполнить пробелы, которые существуют в традиционном подходе к образованию. В начале декабря компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования рынка онлайн-образования с целью определения оптимальных бизнес-моделей с учетом российской и международной практики.

По данным J’son & Partners Consulting, мировая практика показывает, что цифровое образование — один из наиболее быстрорастущих сегментов мирового рынка образования (+23% в год в течение 2012—2017 гг. ), но он по-прежнему занимает небольшую долю в общем рынке образовательных услуг (менее 3%).

Рост этого рынка поддерживается изучением иностранных языков, подготовки к тестам, ростом спроса на онлайн-репетиторов и развитием корпоративного рынка онлайн-обучения . Растет потребность в моделях сквозного обучения на протяжении всей жизни ( life-long learning), позволяющих обеспечивать постоянное дообучение персонала в соответствии с меняющимся кругом задач.

По подсчетам экспертов, $5,5 млрд инвестиций в образовательные стартапы по всему миру за 2015—2016 гг. ускорили развитие проектов во всех вертикалях рынка: от иностранных языков до специализированных платформ для корпораций и университетов.

США занимает около 50% всего рынка онлайн-образования , при этом Азия растет втрое большими темпами как в объеме потребляемых услуг, так и в количестве новых проектов. 34% всех инвестиций в 2015 г. в EdTech было в Китае. В результате в этой стране появилось несколько мощных образовательных платформ. Самая крупная из них — это XuetangX. По данным на октябрь текущего года, она объединяет около 5 млн слушателей и 400 курсов (примерно 7% рынка).

Genshixue (название переводится как «С кем учиться?») — это более 70 тыс. преподавателей и $50 млн венчурного финансирования в 2015 г. 17zuoye (название переводится как «Учимся вместе») — подготовка школьников по английскому и математике. Этой платформой пользуются более 7 млн студентов, объем финансирования составил примерно $135 млн.

Массовые курсы становятся более ориентированными на практику, поиск работы и потребности работодателей. В свою очередь крупные корпорации готовят собственные курсы для поиска новых сотрудников. Так, на сегодняшний день лидерами в производстве таких учебных программ являются Microsoft и Google (78 и 50 курсов соответственно). Другие IT-компании подхватывают тренд (Facebook, Cisco, AT&T и др.)

Стоит отметить, что согласно исследованию среди потребителей востребован качественный контент, произведенный на базе студии со съемочной командой, режиссером и методистом. Любительские записи лекций и вебинаров не представляют интереса для пользователей.

Если говорить о российском онлайн-образовании , то средняя цена курса находится в диапазоне от 500 до 5000 руб., программы — в среднем от 5000 до 30 000 руб. Продолжительность курса — 1–3 часа, при этом материал должен быть разделен на короткие (5–10 мин) ролики и дополнен тестами и заданиями.

Стоимость создания курса очень сильно зависит от его продолжительности и наполнения. В среднем она находится в диапазоне от 50 000 до 1 млн руб. А на разработку курса уходит примерно от 1 до 6 месяцев.

Алексей Светлов





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