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High Tech и связь   21.12.2016 11:59:57

Страховые льготы для айтишников сохраняются

Закон, продлевающий льготы для IT-компаний, принят сразу во втором и третьем чтениях
Страховые льготы для айтишников сохраняются

natnik

Тарифы для IT-компаний составят: на обязательное пенсионное страхование — 8%; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2%; на обязательное медицинское страхование — 4%. Таким образом, общий тариф для таких компаний, как и сейчас, будет находиться на уровне 14%.

Действие общего тарифа страховых взносов в размере 30%, предусмотренного сейчас для большинства категорий налогоплательщиков на 2017–2018 годы, законом продлевается и на 2019 год. Тарифы составят на обязательное пенсионное страхование — 22%, на обязательное социальное страхование — на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%, по ОМС — 5,1%.

Кроме того, принятый закон относит к контролируемым сделкам, одной из сторон которых является исследовательский корпоративный центр (ИКЦ), указанный в законе «Об инновационном центе «Сколково» и освобожденный от уплаты НДС. Для таких центров порог выручки, после которого прекращается действие освобождения от НДС и налога на имущество, а также применение нулевой ставки налога на прибыль повышаются с 300 миллионов до 1 миллиарда рублей.

При этом для ИКЦ устанавливается пятилетний срок действия льгот по этим налогам — они будут действовать в 2017–2021 годах.
High Tech и связь   21.12.2016 11:59:57   

Тэги: IT, льготы, закон

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