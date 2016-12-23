Самые яркие события 2016 года

by Jin-in-uk

ПЕРВЫМ наиболее ярким и одновременно неожиданным событием стал итог референдума в Соединенном Королевстве о его выходе из Европейского союза. Несмотря на многие опросы и прочную поддержку членства Королевства в ЕС, большинство населения высказалось против участия в этом торгово-политическом объединении. Сторонники патернализма одержали верх, а сам исход голосования незамедлительно привел к смене политического лидера. Процесс обсуждения процедуры выхода из состава союза уже запущен, но вопреки некоторым резким заявлениям представителей Брюсселя и Лондона, обе стороны будут заинтересованы в сглаживании последствий принятия статьи 50 договора о сотрудничестве.

Для британских активов и непосредственно для фунта стерлингов многое уже позади. Тем не менее вероятные потрясения в торгово-экономическом сотрудничестве между двумя регионами, по мнению стратегов SG, неминуемо продолжат оказывать давление на британскую национальную валюту и не позволят паре GBP/USD вырваться за пределы отметки 1.23 до конца 2017 года.

ВТОРЫМ и при этом не менее ярким политическим событием стало избрание Дональда Трампа президентом США. Как и в случае с референдумом в Великобритании, опросы в США сформировали уверенность рынков капитала в безболезненной передаче власти между представителями Демократической партии. Однако Д.Трамп одержал ошеломительную победу, и это стало своего рода реализацией стрессового сценария для рисковых активов.

Природа этого стресса кроется в ожиданиях ускорения экономического роста и инфляции в США под влиянием обещанных Трампом стимулирующих мер. По мнению многих наблюдателей, начиная с 2017 года это потребует от ФРС проведения более жесткой денежно-кредитной политики, и очередное повышение ставки Fed Funds в конце этого года в сопровождении более жесткой риторики ФРС открывает перспективу для ускорения коррекции долларовых процентных ставок. Вопреки тому, что эксперты SG не разделяют консенсуса ФРС и по-прежнему ожидают два повышения ключевой ставки до 1.00–1.25%, прогноз по доходности UST’10 опирается на отметку 2.90% к концу 2017 года. Более того, с 20 января стартуют первые 100 дней президентства Трампа, в течение которых мы можем увидеть немало сюрпризов во внутренней и внешней политике нового президента США, влияние которых пока не успело отразиться на рыночных настроениях.

ТРЕТЬИМ по значимости для нас является соглашение стран – производителей нефти о сокращении добычи с 1 января 2017 года. Достигнутая договоренность между странами – членами ОПЕК и другими производителями нефти уже стала прочным стимулом для роста котировок на «черное золото». Цена барреля Brent сумела закрепиться в диапазоне $53 — $56 баррель, а сырьевые эксперты SG прогнозируют дальнейший рост к $60 баррель к концу 2017 года. При этом эйфория по итогам соглашения пока игнорирует сомнения о непосредственной реализации программы: некоторые страны получили исключительные права на увеличение добычи, а верификация подобного рода соглашений всегда была сопряжена с трудностями. Помимо всего прочего рынок сланцевой нефти в США может получить второе рождение в условиях высоких сырьевых котировок. Поэтому не стоит безоговорочно полагаться на инерцию рынка и ожидать резких восходящих траекторий в цене на нефть.

Помимо упомянутых событий, в 2017 году рынки могут столкнуться с новыми вызовами. И здесь в очередной раз на первый план выступают политические события — президентские выборы во Франции (в мае 2017) и Германии (в сентябре 2017) могут показать истинный масштаб полумистических настроений после референдума в Соединенном Королевстве и подорвать стабильность крупнейших экономик еврозоны. Европейские экономисты SG оценивают шансы прихода популистов к власти как низкие, однако некоторые выводы во внешней и внутренней политике все же придется сделать. В комплексе с мерами монетарных регуляторов США и Европы, наиболее вероятными последствиями политической неопределенности в еврозоне может стать достижение единой европейской валюты паритета с долларом США уже в квартале 2017 г.