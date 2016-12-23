Самые яркие события 2016 года

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by Jin-in-ukПЕРВЫМ наиболее ярким и одновременно неожиданным событием стал итог референдума в Соединенном Королевстве о его выходе из Европейского союза. Несмотря на многие опросы и прочную поддержку членства Королевства в ЕС, большинство населения высказалось против участия в этом торгово-политическом объединении. Сторонники патернализма одержали верх, а сам исход голосования незамедлительно привел к смене политического лидера. Процесс обсуждения процедуры выхода из состава союза уже запущен, но вопреки некоторым резким заявлениям представителей Брюсселя и Лондона, обе стороны будут заинтересованы в сглаживании последствий принятия статьи 50 договора о сотрудничестве.
Для британских активов и непосредственно для фунта стерлингов многое уже позади. Тем не менее вероятные потрясения в
ВТОРЫМ и при этом не менее ярким политическим событием стало избрание Дональда Трампа президентом США. Как и в случае с референдумом в Великобритании, опросы в США сформировали уверенность рынков капитала в безболезненной передаче власти между представителями Демократической партии. Однако Д.Трамп одержал ошеломительную победу, и это стало своего рода реализацией стрессового сценария для рисковых активов.
Природа этого стресса кроется в ожиданиях ускорения экономического роста и инфляции в США под влиянием обещанных Трампом стимулирующих мер. По мнению многих наблюдателей, начиная с 2017 года это потребует от ФРС проведения более жесткой
ТРЕТЬИМ по значимости для нас является соглашение
Помимо упомянутых событий, в 2017 году рынки могут столкнуться с новыми вызовами. И здесь в очередной раз на первый план выступают политические события — президентские выборы во Франции (в мае 2017) и Германии (в сентябре 2017) могут показать истинный масштаб полумистических настроений после референдума в Соединенном Королевстве и подорвать стабильность крупнейших экономик еврозоны. Европейские экономисты SG оценивают шансы прихода популистов к власти как низкие, однако некоторые выводы во внешней и внутренней политике все же придется сделать. В комплексе с мерами монетарных регуляторов США и Европы, наиболее вероятными последствиями политической неопределенности в еврозоне может стать достижение единой европейской валюты паритета с долларом США уже в квартале 2017 г.
Экономическая политика 23.12.2016 10:50:00
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