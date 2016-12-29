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Экономическая политика   29.12.2016 08:35:34

Обама за новые санкции. Трамп воздерживается

Трамп за внутренние приоритеты
Обама за новые санкции. Трамп воздерживается

На своей вилле в штате Флорида Трамп на вопрос журналистов о том, следует ли Вашингтону вводить новые санкции против России ответил, что гражданам Соединенных Штатов «следует заняться своими жизнями».

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит»,  отметил избранный президент.

Он рассказал, что ничего не знает о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Москве стоит ожидать санкций в связи с якобы оказанным влиянием на выборы в США при помощи кибератак.

«У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время», – пояснил Трамп.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщал о том, что президент США Барак Обама планирует сегодня, 29 декабря, объявить о новых санкциях к России из-за возможной причастности Москвы к хакерским атакам во время президентской гонки. Речь идет не только о новых экономических ограничительных мерах, но и о дипломатических.  Планируются  также «тайные меры», о которых общественности не будет объявлено, сообщает телеканал.
Экономическая политика   29.12.2016 08:35:34   

Тэги: Трамп, санкции

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