Обама за новые санкции. Трамп воздерживается

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На своей вилле в штате Флорида Трамп на вопрос журналистов о том, следует ли Вашингтону вводить новые санкции против России ответил, что гражданам Соединенных Штатов «следует заняться своими жизнями».
«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», отметил избранный президент.
Он рассказал, что ничего не знает о комментариях
«У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщал о том, что президент США Барак Обама планирует сегодня, 29 декабря, объявить о новых санкциях к России
Экономическая политика 29.12.2016 08:35:34
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