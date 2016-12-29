Обама за новые санкции. Трамп воздерживается

На своей вилле в штате Флорида Трамп на вопрос журналистов о том, следует ли Вашингтону вводить новые санкции против России ответил, что гражданам Соединенных Штатов «следует заняться своими жизнями».

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», отметил избранный президент.

Он рассказал, что ничего не знает о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Москве стоит ожидать санкций в связи с якобы оказанным влиянием на выборы в США при помощи кибератак.

«У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время», – пояснил Трамп.