Белоруссия засудит Сергея Данкверта

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко за оказание препятствий поставкам белорусского продовольствия в РФ предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, пишет Прайм-ТАСС .

«Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода „данкверты“ — нам надо решить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», — сказал глава Белоруссии.

Россельхознадзор в ответ на критику Лукашенко заявил, что ограничения поставок продукции осуществляются в рамках правил международной торговли.

«Мы совершенно спокойно относимся к заявлениям главы Белоруссии и не видим причин бояться, Россельхознадзор осуществляет свою деятельность в рамках правил международной торговли», — сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, «вся аргументация по ограничениям на поставки продукции из Белоруссии неоднократно предоставлялась белорусской стороне». «Подобные заявления — юридическое право главы Белоруссии», — добавила Мелано.

В 2016 году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС. Часть ограничений была снята, однако в конце года министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что в поставках продовольствия на рынок РФ ограничены 20 белорусских компаний.