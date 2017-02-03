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Экономическая политика   03.02.2017 16:12:16

Белоруссия засудит Сергея Данкверта

Лукашенко призвал подать в суд на главу российского Россельхознадзора
Белоруссия засудит Сергея Данкверта

forumspb.tassphoto.com / Валерий Шарифулин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко за оказание препятствий поставкам белорусского продовольствия в РФ предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, пишет Прайм-ТАСС.

«Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода „данкверты“ — нам надо решить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», — сказал глава Белоруссии.

Россельхознадзор в ответ на критику Лукашенко заявил, что ограничения поставок продукции осуществляются в рамках правил международной торговли.

«Мы совершенно спокойно относимся к заявлениям главы Белоруссии и не видим причин бояться, Россельхознадзор осуществляет свою деятельность в рамках правил международной торговли», — сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, «вся аргументация по ограничениям на поставки продукции из Белоруссии неоднократно предоставлялась белорусской стороне». «Подобные заявления — юридическое право главы Белоруссии», — добавила Мелано.

В 2016 году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС. Часть ограничений была снята, однако в конце года министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что в поставках продовольствия на рынок РФ ограничены 20 белорусских компаний.
Экономическая политика   03.02.2017 16:12:16   

Тэги: Белоруссия, Россия, конфликт

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