Генпрокуратура сокращает внеплановые проверки бизнеса

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http://prokuratura.tomsk.gov.ru/
«Генеральная прокуратура всегда высказывалась за то, чтобы расширялась зона действия закона 294, с тем чтобы как можно большее количество проверок выходило из зоны внеплановых и попадало под действие реестра проверок. Мы по поручению президента РФ внесли на этот счет законодательные предложения, и эти предложения обсуждались предварительно с
Буксман добавил, что трехлетний мораторий на плановые проверки добросовестных предпринимателей позволил на треть снизить число предложений от контролирующих органов по включению бизнесменов в план проверок.
«Для улучшения
По данным статистики в указанной сфере, за 10 месяцев текущего года прокуроры в
Трехлетний мораторий на плановые проверки для добросовестного бизнеса установлен с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Запрет распространяется на плановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого бизнеса.
Экономическая политика 22.12.2016 10:13:44
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