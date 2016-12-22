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Экономическая политика   22.12.2016 10:13:44

Генпрокуратура сокращает внеплановые проверки бизнеса

Александр Буксман провел селекторное совещание в Доме правительства по вопросу совершенствования контрольно-надзорной деятельности в РФ.
Генпрокуратура сокращает внеплановые проверки бизнеса

http://prokuratura.tomsk.gov.ru/

«Генеральная прокуратура всегда высказывалась за то, чтобы расширялась зона действия закона 294, с тем чтобы как можно большее количество проверок выходило из зоны внеплановых и попадало под действие реестра проверок. Мы по поручению президента РФ внесли на этот счет законодательные предложения, и эти предложения обсуждались предварительно с бизнес-сообществом. Оно было выработано нами совместно, и я надеюсь, что мы получим законодательные рычаги, чтобы снижать количество внеплановых проверок, потому что именно от них больше всего страдает бизнес», — рассказал заместитель генпрокурора и напомнил о существовании открытой главой Генпрокуратуры Юрием Чайкой летом прямой линии для представителей бизнеса, по которой они могут напрямую сообщить о нарушении своих прав.

Буксман добавил, что трехлетний мораторий на плановые проверки добросовестных предпринимателей позволил на треть снизить число предложений от контролирующих органов по включению бизнесменов в план проверок.

«Для улучшения бизнес-климата в стране многое уже сделано. Нормативно-правовая база совершенствуется из года в год. Достаточно сказать, что трехлетний мораторий на плановые проверки добросовестных предпринимателей уже позволил в одночасье на треть снизить число предложений контролеров по включению в план проверок на 2016 год. И такая же тенденция наблюдается в текущем году. Это снижение только по предложениям, я не говорю, какие меры прокуратура предпринимает при формировании этого плана проверок. У нас полномочия известны на этот счет», — подчеркнул он.

По данным статистики в указанной сфере, за 10 месяцев текущего года прокуроры в контрольно-надзорной деятельности вскрыли почти 150 тысяч нарушений российского законодательства, в целях устранения нарушений внесено 27 тысяч представлений, по ним более 22 тысяч должностных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено 82 уголовных дела, почти тысяча должностных лиц получили предостережения.

Трехлетний мораторий на плановые проверки для добросовестного бизнеса установлен с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Запрет распространяется на плановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого бизнеса.
Экономическая политика   22.12.2016 10:13:44   

Тэги: генпрокуратура, проверки

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