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Экономическая политика   03.02.2017 14:51:35

Лукашенко подал в суд на РФ

Из-за ограничения поставок нефти
Лукашенко подал в суд на РФ

kremlin.ru

Президент Александр Лукашенко сообщил в ходе пресс-конференции, что Белоруссия обратилась в суд по поводу сокращения поставок нефти из РФ, передает Прайм-ТАСС.

«Я рассказал, в чем проблема цены на нефть и на газ. Притом спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально?» — заявил глава Белоруссии.

По его словам, из-за возникшего спора «мы потерять больше можем».

«Я написал письмо, прямо от руки, написал (президенту РФ Владимиру) Путину несколько строчек — не надо нам идти этим путем… Это приведет к эскалации по многим направлениям, уже до границы дошло», — добавил Лукашенко.

При этом он заявил, что расценивает ситуацию вокруг нефтегазового спора с РФ «как издевательство».

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.
Экономическая политика   03.02.2017 14:51:35   

Тэги: Белоруссия, нефть, суд

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