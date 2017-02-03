Лукашенко подал в суд на РФ

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Президент Александр Лукашенко сообщил в ходе пресс-конференции , что Белоруссия обратилась в суд по поводу сокращения поставок нефти из РФ, передает Прайм-ТАСС .

«Я рассказал, в чем проблема цены на нефть и на газ. Притом спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально?» — заявил глава Белоруссии.

По его словам, из-за возникшего спора «мы потерять больше можем».

«Я написал письмо, прямо от руки, написал (президенту РФ Владимиру) Путину несколько строчек — не надо нам идти этим путем… Это приведет к эскалации по многим направлениям, уже до границы дошло», — добавил Лукашенко.

При этом он заявил, что расценивает ситуацию вокруг нефтегазового спора с РФ «как издевательство».

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.