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Экономическая политика   22.12.2016 10:03:48

Вот и вся свобода торговли

О возможности введения в США импортных пошлин указами президента сообщает CNN.
Вот и вся свобода торговли

by Gage Skidmore

По данным телеканала CNN, будущий глава аппарата Белого дома Райнс Прибас сообщил вашингтонским лоббистам, что обсуждается введение пошлин размером в 5%. Пошлины будут вводиться через исполнительные указы президента.

Трамп на протяжении предвыборной кампании резко критиковал свободную торговлю и грозил выйти из международных торговых соглашений, которые, по его словам, ставят Америку в невыгодное положение. Трамп заявляет, что дешевый импорт разрушает промышленное производство и лишает американцев рабочих мест. Противники Трампа заявляют, что «торговые войны» с такими крупными партнерами, как Китай и Мексика, чреваты скачком инфляции из-за вздорожания товаров и экономическим спадом из-за сокращения мировой торговли.

Республиканцы в конгрессе в целом выступают за свободную торговлю. Не подчиняясь формально Трампу, они могут поддаться на уговоры бизнеса и заблокировать принятие новых законопроектов, повышающих пошлины. Президентские указы помогают избежать обструкции в конгрессе. Эту тактику часто применял уходящий президент Барак Обама. Трамп критиковал Обаму за то, что тот действует в обход конгресса. У указов есть свои недостатки: например, их действие может заблокировать суд, как это произошло с рядом важных начинаний Обамы, включая ограниченную иммиграционную реформу.
Экономическая политика   22.12.2016 10:03:48   

Тэги: США, импортные пошлины

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