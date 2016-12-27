ЦСР оценил реализацию Стратегии 2020

«В целом эксперты достаточно сдержанно оценили степень реализации положений Стратегии-2020. Средний уровень выполнения мер — 29,5%. Другими словами, в среднем каждая из предложенных мер была выполнена лишь на треть («в незначительной мере»), что говорит о формальности отношения органов исполнительной власти к предложениям Стратегии-2020», — отмечают авторы исследования.

Практически все эксперты сошлись во мнении, что разработка стратегии принесла большую пользу. Стратегия показала, что нужно переосмыслить проводимые реформы, попытаться выработать новые направления, и позволила «проинвентаризировать набор проблем, предложить набор рецептов», была значительным систематизирующим документом, отмечают авторы.

«Работа была сделана не зря. Она позволила проинвентаризировать проблемы. Это был правильный шаг. Такие документы периодически должны создаваться… Она до сих пор актуальна, с поправкой на санкции, нефтяные цены, новые макроэкономические условия и прочее», — приводятся в тексте исследования слова одного из респондентов.

В то же время авторы исследования отмечают снижение уровня выполняемости мер Стратегии-2020 относительно уровня Стратегии-2010 . «В целом Стратегия-2010 была выполнена, согласно оценкам, на 39%, а Стратегия-2020 , как уже упоминалось, лишь на 29%», — говорят они.

Опрошенные эксперты отмечают, что полностью реализовано всего 6,8% мер, причем в большинстве случаев они являются техническими, не требующими изменения институциональной среды, механизмов работы государственного аппарата. В основном это улучшающие организационные инновации, но не реформы и коренные изменения, отвечающие реальным вызовам.

«Кроме того, к полностью выполненным мерам относятся мероприятия, которые прорабатывались на протяжении многих лет, например, вступление России в ВТО или же работа по развитию ТС-ЕЭП (Таможенного союза и Единого экономического пространства. — Ред.) и ЕврАзЭС, и Стратегия-2020 не имела к ним особого отношения (кроме констатации ранее определенных задач)», — отмечают они.

Согласно оценкам экспертов, лишь немногие меры были выполнены в полном объеме без попыток искажения заложенных в них решений и принципов. «Например, к таким мерам относится создание Резервного фонда РФ и Фонда национального благосостояния, установка автоматизированных комплексов фиксации нарушения правил дорожного движения и ряд других немногочисленных мер», — отмечают в ЦСР.

«К наиболее важным разделам Стратегии-2020 , оказавшимся практически не выполненными, относится раздел «Новая модель экономического роста». Также в данном списке оказались разделы стратегии, основанные на реализации долгосрочных мероприятий, — развитие общественных институтов, жилищная политика, сокращение неравенства и бедности, реформа бюджетного сектора», — добавляют они.