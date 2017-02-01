Приток иноинвестиций в РФ вырос

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Приток прямых иностранных инвестиций в переходные экономики вырос на 38% – до $52 млрд, — отмечается в документе. — Это в значительной степени отражается в удвоении их притока в Казахстан (с $4 до $8,1 млрд), а также в их 62%-ном увеличении в Российской Федерации (с $12 до $19 млрд, согласно оценкам)».

Подчеркивается, что в Казахстане этот рост ассоциируется с активизацией добычи полезных ископаемых, а в России — с капиталовложениями, связанными с продажей государством 19,5% акций в нефтяной компании «Роснефть».

В целом в мире приток прямых иностранных инвестиций в 2016 году уменьшился на 13% – до $1,52 трлн, связано это, по словам экспертов ЮНКТАД, со слабым экономическим ростом в мире. Правда, этот спад проявился в различных странах и регионах по-разному .

В частности, в целом в Европе зафиксировано 22%-ное сокращение инвестиций, в Латинской Америке и Карибском бассейне — снижение на 19%, в Африке — на 5%. Крупнейшими получателями прямых иностранных инвестиций остаются США ($385 млрд), Великобритания ($179 млрд) и Китай ($139 млрд).

На 2017 год эксперты прогнозируют рост прямых иностранных инвестиций в мире «примерно на 10%» на фоне ожидаемого экономического роста в 3,4%.