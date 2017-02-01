Приток иноинвестиций в РФ вырос

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
«Приток прямых иностранных инвестиций в переходные экономики вырос на 38% – до $52 млрд, — отмечается в документе. — Это в значительной степени отражается в удвоении их притока в Казахстан (с $4 до $8,1 млрд), а также в их
Подчеркивается, что в Казахстане этот рост ассоциируется с активизацией добычи полезных ископаемых, а в России — с капиталовложениями, связанными с продажей государством 19,5% акций в нефтяной компании «Роснефть».
В целом в мире приток прямых иностранных инвестиций в 2016 году уменьшился на 13% – до $1,52 трлн, связано это, по словам экспертов ЮНКТАД, со слабым экономическим ростом в мире. Правда, этот спад проявился в различных странах и регионах
В частности, в целом в Европе зафиксировано
На 2017 год эксперты прогнозируют рост прямых иностранных инвестиций в мире «примерно на 10%» на фоне ожидаемого экономического роста в 3,4%.
Экономическая политика 01.02.2017 21:59:24
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