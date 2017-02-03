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Экономическая политика   03.02.2017 15:01:27

Рост быстрее прогнозов

ЦБ: Россия выходит из кризиса активнее, чем ожидалось
Рост быстрее прогнозов

asi.ru

Экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее, но по итогам 2017 года темпы роста будут невысокими, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров (его передает Прайм-ТАСС).

При этом ЦБ ожидает сохранения положительной квартальной динамики ВВП в первом квартале 2017 года.

По данным Минэкономразвития, опубликованным 30 января, снижение ВВП РФ по итогам 2016 года составило 0,6%. Сезонноочищенный ВВП в декабре 2016 года снизился на 0,5% в месячном выражении, а в годовом исчислении спад составил 1%.

При этом Росстат оценил спад ВВП в 2016 году лишь в 0,2% — значительно лучше оценки МЭР.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2017 год предполагает рост ВВП на 0,6% при цене на нефть в 40 долларов за баррель, вариант прогноза «базовый плюс» со средней ценой нефти в 48 долларов за баррель — рост на 1,1%. Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил о том, что рост ВВП РФ в 2017 году будет гораздо выше прогноза. По его словам, в первом полугодии рост российской экономики превысит 1%, во втором — 2%.
Экономическая политика   03.02.2017 15:01:27   

Тэги: ВВП, рост

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