Статистика розовеет

Взлет российской промышленности мог быть обеспечен военными расходами. Но в 2017 году бюджет «разоружился». rostec.ru

Прогнозы о росте российской экономики в 2017 г. получили подкрепление. Минфин представил предварительные данные об исполнении бюджета за 2016 г., а Росстат отчитался о динамике промышленного производства. Статистика оптимистична. Хотя вопросы, как всегда, остаются.

Минфин показал класс

Минфин показал, что успешно выполнил бюджетный план. Доходы бюджета, по предварительным данным, составили 13,368 трлн руб. и оказались даже немного выше плана (на 90 млрд руб.), а расходы (16,427 трлн руб.) практически совпали с плановыми значениями (они были превышены лишь на 20 млрд руб.), так что бюджетная дисциплина оказалась на высоте.

Дефицит бюджета в 2,97 трлн руб. немного ниже запланированного (3,03 трлн руб.). По отношению к ВВП дефицит бюджета составил 3,5% против плана в 3,7%, в том числе за счет пересмотра номинального ВВП (с 82,8 трлн руб. до 84,1 трлн руб.). В целом для трудного года, когда продолжалось снижение экономики, бюджет в целом выполнен едва ли не образцово.

Минус на макроуровне выявлен, пожалуй, один, его обнаружили аналитики Райффайзенбанка: «Намерения по снижению сезонных колебаний бюджетных расходов пока не удалось реализовать в полной мере: так, например, если в последние годы на декабрь приходилось 10–11% объема годовых расходов, то в 2016 г. их доля возросла до 15%».

В своем отчете Минфин много места уделяет суверенным резервным фондам. Основные траты средств Резервного фонда пришлись на апрель—август и декабрь 2016 г. Если за апрель—август Резервный фонд перечислил в бюджет на покрытие его текущего дефицита 1,17 трлн руб. за счет реализации «со счетов в Банке России 8 207,6 млн долл. США, 7 105,8 млн евро и 1 134,6 млн фунтов стерлингов», то в декабре из Резервного фонда в бюджет было перечислено еще 966 901,9 млн руб., со счетов фонда в ЦБ было израсходовано 6 874,5 млн долл. США, 6 444,0 млн евро и 1 207,9 млн фунтов стерлингов.

В результате, если на 1 января 2016 г. совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 3 640 569,7 млн руб., на 1 января 2017 г. — 972 131,5 млн руб. Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Центральном банке Российской Федерации за январь—декабрь 2016 г. составила минус 531 536,3 млн руб.

Фонд национального благосостояния за 2016 г. также похудел почти на триллион рублей — с 5 227 183,5 млн до 4 359 156,2 млн руб. Основные потери — курсовая разница от пересчета средств ФНБ. В Пенсионный фонд было перечислено 6 785,9 млн руб., из которых 20 млн вернулось в бюджет, так как Пенсионный фонд выявил «излишки».

С одной стороны, масштаб курсовых потерь может еще больше подогреть критиков политики финансовых властей. Объем фактически потраченных средств оказался выше плана Минфина, в результате чего к началу 2017 г. объем Резервного фонда оказался меньше, чем планировалось ранее (0,97 трлн руб. против 1,11 трлн руб.). С другой — страховка через валютное хеджирование — общепринятая практика. Главное — резервы доказали свою необходимость.

В целом бюджетный предварительный отчет Минфина за 2016 г. обосновывает продолжение реализации выбранной стратегии.

Какая промышленность растет быстрее?

Темп роста отечественной промышленности в конце прошлого года удивил экспертов, в чем прямо признаются, например, аналитики Sberbank Investment Research: «Данные по промышленному производству в России за декабрь неожиданно превзошли ожидания рынка. Как сообщил Росстат, годовой рост промышленного производства в декабре ускорился до 3,2% по сравнению с 2,7% месяцем ранее».

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка , добавляет в эту бочку меда ложку дегтя: «Мы не очень позитивно настроены по поводу источников этого роста, который, на наш взгляд, вызван дополнительными расходами правительства (800 млрд руб.) по выплате госгарантий по кредитам оборонного сектора. Это объясняет внезапное ускорение роста в течение двух последних месяцев прошлого года. Если это так, мы считаем, что рост замедлится, и прогнозируем, что по итогам января он не изменится в годовом выражении, несмотря на благоприятный сезонный фактор».

Действительно, индекс промышленного производства, рассчитываемый Росстатом по отношению к среднемесячному значению 2013 г. с исключением сезонного и календарного факторов, показывает рост промышленности в ноябре и декабре (индексы составляют 100,1 и 100,5%). Но любопытно обратиться к динамике промышленности в разбивке на подотрасли.

Если добывающая промышленность росла в мае, июле, августе, октябре и ноябре и в целом по 2016 г. показала рост в III и IV кварталах (103 и 102% соответственно), то обрабатывающая промышленность как начала расти в июне, так, споткнувшись только в июле, и продолжала рост до конца 2016 г. И показала гораздо более впечатляющие результаты — 109% во II квартале, 103,5 — в III квартале и 111,7% — в IV квартале 2016 г.

Если обратиться к подотраслям обрабатывающей промышленности, то наивысший разгон демонстрируют кроме пищевкусовой и легкой промышленности такие сферы, как металлорежущие станки — 111,2% по отношению к 2015 г., тракторы — 116,1%, приборы для автоматического регулирования — 108,5%. Главные рекордсмены: грузовые вагоны — 128,8% и бетономешалки — 122,5%.

Производство легковых автомобилей продемонстрировало ожидавшийся спад — 92,6%. Рекордсмен же падения — производство буровых установок для эксплуатационного и разведочного бурения — всего 61,6%.

У каждой подотрасли своя история и свои объяснения взлетов и падений, но общий знаменатель в том, что именно обрабатывающая промышленность возвращает себе майку главного драйвера роста российской экономики. Осталось выяснить, является ли коренником уже в обрабатывающей промышленности оборонка (данные Росстата для этого по понятным причинам недостаточны), поддержка которой госрасходами в 2017 г. существенно сократится, или гражданские отрасли уже достаточно уверенно встали на крыло.

Николай Вардуль