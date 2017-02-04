Статистика розовеет

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Взлет российской промышленности мог быть обеспечен военными расходами. Но в 2017 году бюджет «разоружился». rostec.ru
Прогнозы о росте российской экономики в 2017 г. получили подкрепление. Минфин представил предварительные данные об исполнении бюджета за 2016 г., а Росстат отчитался о динамике промышленного производства. Статистика оптимистична. Хотя вопросы, как всегда, остаются.
Минфин показал класс
Минфин показал, что успешно выполнил бюджетный план. Доходы бюджета, по предварительным данным, составили 13,368 трлн руб. и оказались даже немного выше плана (на 90 млрд руб.), а расходы (16,427 трлн руб.) практически совпали с плановыми значениями (они были превышены лишь на 20 млрд руб.), так что бюджетная дисциплина оказалась на высоте.
Дефицит бюджета в 2,97 трлн руб. немного ниже запланированного (3,03 трлн руб.). По отношению к ВВП дефицит бюджета составил 3,5% против плана в 3,7%, в том числе за счет пересмотра номинального ВВП (с 82,8 трлн руб. до 84,1 трлн руб.). В целом для трудного года, когда продолжалось снижение экономики, бюджет в целом выполнен едва ли не образцово.
Минус на макроуровне выявлен, пожалуй, один, его обнаружили аналитики Райффайзенбанка: «Намерения по снижению сезонных колебаний бюджетных расходов пока не удалось реализовать в полной мере: так, например, если в последние годы на декабрь приходилось 10–11% объема годовых расходов, то в 2016 г. их доля возросла до 15%».
В своем отчете Минфин много места уделяет суверенным резервным фондам. Основные траты средств Резервного фонда пришлись на апрель—август и декабрь 2016 г. Если за апрель—август Резервный фонд перечислил в бюджет на покрытие его текущего дефицита 1,17 трлн руб. за счет реализации «со счетов в Банке России 8 207,6 млн долл. США, 7 105,8 млн евро и 1 134,6 млн фунтов стерлингов», то в декабре из Резервного фонда в бюджет было перечислено еще 966 901,9 млн руб., со счетов фонда в ЦБ было израсходовано 6 874,5 млн долл. США, 6 444,0 млн евро и 1 207,9 млн фунтов стерлингов.
В результате, если на 1 января 2016 г. совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 3 640 569,7 млн руб., на 1 января 2017 г. — 972 131,5 млн руб. Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Центральном банке Российской Федерации за январь—декабрь 2016 г. составила минус 531 536,3 млн руб.
Фонд национального благосостояния за 2016 г. также похудел почти на триллион рублей — с 5 227 183,5 млн до 4 359 156,2 млн руб. Основные потери — курсовая разница от пересчета средств ФНБ. В Пенсионный фонд было перечислено 6 785,9 млн руб., из которых 20 млн вернулось в бюджет, так как Пенсионный фонд выявил «излишки».
С одной стороны, масштаб курсовых потерь может еще больше подогреть критиков политики финансовых властей. Объем фактически потраченных средств оказался выше плана Минфина, в результате чего к началу 2017 г. объем Резервного фонда оказался меньше, чем планировалось ранее (0,97 трлн руб. против 1,11 трлн руб.). С другой — страховка через валютное хеджирование — общепринятая практика. Главное — резервы доказали свою необходимость.
В целом бюджетный предварительный отчет Минфина за 2016 г. обосновывает продолжение реализации выбранной стратегии.
Какая промышленность растет быстрее?
Темп роста отечественной промышленности в конце прошлого года удивил экспертов, в чем прямо признаются, например, аналитики Sberbank Investment Research: «Данные по промышленному производству в России за декабрь неожиданно превзошли ожидания рынка. Как сообщил Росстат, годовой рост промышленного производства в декабре ускорился до 3,2% по сравнению с 2,7% месяцем ранее».
Наталия Орлова, главный экономист
Действительно, индекс промышленного производства, рассчитываемый Росстатом по отношению к среднемесячному значению 2013 г. с исключением сезонного и календарного факторов, показывает рост промышленности в ноябре и декабре (индексы составляют 100,1 и 100,5%). Но любопытно обратиться к динамике промышленности в разбивке на подотрасли.
Если добывающая промышленность росла в мае, июле, августе, октябре и ноябре и в целом по 2016 г. показала рост в III и IV кварталах (103 и 102% соответственно), то обрабатывающая промышленность как начала расти в июне, так, споткнувшись только в июле, и продолжала рост до конца 2016 г. И показала гораздо более впечатляющие результаты — 109% во II квартале, 103,5 — в III квартале и 111,7% — в IV квартале 2016 г.
Если обратиться к подотраслям обрабатывающей промышленности, то наивысший разгон демонстрируют кроме пищевкусовой и легкой промышленности такие сферы, как металлорежущие станки — 111,2% по отношению к 2015 г., тракторы — 116,1%, приборы для автоматического регулирования — 108,5%. Главные рекордсмены: грузовые вагоны — 128,8% и бетономешалки — 122,5%.
Производство легковых автомобилей продемонстрировало ожидавшийся спад — 92,6%. Рекордсмен же падения — производство буровых установок для эксплуатационного и разведочного бурения — всего 61,6%.
У каждой подотрасли своя история и свои объяснения взлетов и падений, но общий знаменатель в том, что именно обрабатывающая промышленность возвращает себе майку главного драйвера роста российской экономики. Осталось выяснить, является ли коренником уже в обрабатывающей промышленности оборонка (данные Росстата для этого по понятным причинам недостаточны), поддержка которой госрасходами в 2017 г. существенно сократится, или гражданские отрасли уже достаточно уверенно встали на крыло.
Николай Вардуль
Экономическая политика 04.02.2017 09:04:20
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