США усиливают санкции из-за вмешательства России в американские выборы

Белый дом близок к тому, чтобы наказать Россию за «вмешательство» в выборы США, узнала Washington Post (об этом пишет РБК). Объявить о новых санкциях администрация Барака Обамы может уже на этой неделе.

Администрация Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить о введении новых санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательства в выборы президента США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники. Речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне, цитирует РБК американское издание.

По информации собеседников издания, администрация Обамы заканчивает проработку деталей таких санкций. Некоторые из них, возможно, будут включать тайные операции, в том числе, возможно, операции в киберпространстве, отмечают источники газеты.

Объявить о публичных мерах могут уже на этой неделе, пишет издание.

Для введения некоторых санкций в Белом доме собираются пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия отвечать на кибератаки, осуществленные из-за рубежа, но не распространяется на случаи, когда атаки были предприняты с целью повлиять на избирательную систему.

Одним из способов, который бы позволил президенту США дать ответ России на ее «вмешательство» в выборы, — объявить избирательную систему частью «критической инфраструктуры» Соединенных Штатов. Другой способ — четко определить термин «вмешательство в выборы» как новую угрозу, отмечает газета. Представители администрации также работают над тем, чтобы избранному президенту Дональду Трампу было непросто отменить эти нововведения, рассказали собеседники.

В середине декабря Обама пообещал принять меры в отношении России, которую Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы. «Я считаю, нет сомнений в том, что, когда правительство какой-либо страны пытается повлиять на объективность наших выборов, мы должны принимать меры», — сказал тогда Обама, отметив, что « что-то из этого можно будет рассказать и предать огласке, а что-то — нет».

Власти России неоднократно отрицали все обвинения Вашингтона, называя их бездоказательными.