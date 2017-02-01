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Экономическая политика   01.02.2017 16:36:16

ВВП РФ в 2016 г. снизился на 0,2%

Снижение ВВП РФ оказалось меньше прогноза
ВВП РФ в 2016 г. снизился на 0,2%

forumspb.tassphoto.com / Валерий Шарифулин

Как сообщает Интерфакс, данные Росстата оказались значительно лучше оценки Минэкономразвития, которое в понедельник оценило падение ВВП за год на 0,6%.

Объем ВВП России за 2016 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 85 трлн 880,6 млрд рублей  – 99,8%. Индекс-дефлятор ВВП за 2016 год по отношению к ценам 2015 года составил 103,4%.

Росстат не привел оценки динамики ВВП за IV квартал. Ранее Росстат оценивал снижение ВВП в I квартале 2016 года в годовом выражении на 1,2%, во II квартале 2016 года — на 0,6%, в III квартале 2016 года — на 0,4%, а в целом за 9 месяцев оценивал снижение ВВП на 0,7%. Очевидно, что поквартальная динамика Росстатом в дальнейшем будет существенно пересмотрена, так как текущая динамика никак не выводит на снижение на 0,2% по итогам года.

Росстат в очередной раз несколько улучшил и динамику ВВП в 2015 году: в начале года он улучшил оценку снижения в 2015 году до 3,0% с 3,7%, а теперь уже до 2,8% с 3,0%.
Экономическая политика   01.02.2017 16:36:16   

Тэги: ВВП, Росстат

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